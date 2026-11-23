Для праздничного наряда стоит выбирать вещи с хорошей посадкой и одним выразительным акцентом, посоветовал дизайнер Александр Богданов, сообщает KP.RU.

«Съёмный воротник, меховой аксессуар, манжеты или двухслойный палантин могут полностью изменить настроение привычного жакета, платья или пальто», — отметил он.

Среди актуальных фактур Богданов выделил бархат, материалы с бархатным напылением и прозрачные ткани. Праздничный блеск могут добавить пайетки, бисер и бусины.

В цветовой гамме дизайнер предложил обратить внимание на глубокие природные оттенки: шоколадный, винный, синий, серый и молочный. По его словам, эти цвета хорошо сочетаются между собой.