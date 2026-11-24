Антидепрессанты могут не давать ожидаемого эффекта из-за слишком ранней оценки результатов лечения, пропуска приема препаратов или самостоятельного изменения дозировки. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психиатр-нарколог Эльвина Ахметова.

По ее словам, первые улучшения могут появиться только через несколько недель, поэтому через две-четыре недели необходимо оценить результат терапии вместе с врачом, не прекращая прием лекарств самостоятельно.

Специалист также отметила, что на эффективность лечения влияют употребление алкоголя и других психоактивных веществ, сопутствующие заболевания и неправильно установленный диагноз. О лекарственной резистентности обычно говорят, если улучшения не наступают после как минимум двух полноценных курсов антидепрессантов. При отсутствии результата врачам необходимо пересмотреть схему лечения, проверить диагноз и учесть индивидуальные особенности организма, поскольку самостоятельная замена препарата может помешать терапии.

Антидепрессанты обычно не вызывают зависимости, однако резкое прекращение их приема может привести к тошноте, головокружению и нарушениям сна. Об этом РИАМО рассказал клинический психолог ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Игорь Мартынов.

Он подчеркнул, что самостоятельно менять дозировку или отменять препараты нельзя. Среди возможных побочных эффектов специалист также назвал сонливость, бессонницу, изменения аппетита и массы тела, а также сексуальные нарушения. По словам Мартынова, при назначении антидепрессантов необходимо учитывать состояние здоровья пациента, другие принимаемые лекарства, а также возможные риски для беременных и кормящих женщин. Психолог добавил, что опасения по поводу влияния препаратов на личность и последствий их приема следует обсуждать с врачом.

Ранее врач Владимир Майоров заявил, что резкое усиление потоотделения может быть связано с приемом антидепрессантов.