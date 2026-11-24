Танцы после праздничного застолья могут оказаться небезопасными, если человек начинает активно двигаться сразу после еды или употребления большого количества алкоголя. В первом случае дополнительная нагрузка может затруднить пищеварение, а во втором — привести к головокружению, падению и травмам. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, сразу после обильного застолья отправляться на танцпол не стоит. После приема пищи организм занят пищеварением, а кровоснабжение желудочно-кишечного тракта усиливается. Интенсивные движения в этот момент могут стать дополнительной нагрузкой.

«Танцевать на полный желудок не очень хорошо, потому что у нас идет пищеварение, кровь приливает к желудку. Мышцы в этот момент могут получать меньше крови. Поэтому лучше немного подождать, посидеть, дать организму время переварить пищу, а уже после этого танцевать», — объяснил Кондрахин.

При этом врач подчеркнул, что многое зависит от интенсивности движений. Если человек после еды решил немного потанцевать, не пытаясь выполнять энергичные движения, серьезных проблем может и не возникнуть. А вот активные танцы сразу после плотного застолья лучше отложить.

«Если танцевать на полную катушку, это, конечно, будет тяжеловато. А если двигаться легко, спокойно, не пытаться выложиться на все сто процентов, то ничего страшного в этом нет. Главное — не загонять себя в танцах», — отметил кардиолог.

Отдельную опасность представляют танцы после употребления алкоголя. По словам Кондрахина, необходимо оценивать собственное состояние и не выходить на танцпол, если уже появились признаки опьянения, влияющие на координацию движений.

«Если вы можете танцевать и выпили совсем немного алкоголя, это одна ситуация. Но если уже кружится голова и вы понимаете, что перебрали, танцевать не нужно. Можно упасть и получить травму. Поэтому, если чувствуете, что выпили лишнего, лучше никуда не выходить, а спокойно посидеть и прийти в себя», — предупредил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что праздничные танцы не должны превращаться в испытание для организма. Даже если человек не может активно двигаться, он может танцевать сидя, задействуя руки и туловище.

По словам врача, наиболее разумный подход — дождаться, пока после еды пройдет некоторое время, отказаться от интенсивных движений при плохом самочувствии и выбирать нагрузку с учетом физических возможностей.

«Это позволит получить удовольствие от праздника и не подвергать себя лишнему риску», — подытожил Кондрахин.

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