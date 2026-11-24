Танцы на свадьбе, корпоративе или другом праздничном мероприятии могут принести пользу здоровью, поскольку любая физическая активность благоприятно влияет на организм. Однако важно учитывать состояние суставов и сердечно-сосудистой системы, а также правильно выбирать интенсивность нагрузки. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, танцы являются хорошим способом добавить движения в повседневную жизнь. При этом вовсе не обязательно активно двигаться или исполнять сложные танцевальные элементы. Главное — учитывать индивидуальные физические возможности.

«Любое движение — это хорошо. Если у человека есть возможность танцевать, то почему бы и нет? Причем танцевать можно даже руками, можно сидя. Таким образом, можно сделать ограничения в движении минимальными, но при этом получить удовольствие от танца», — объяснил Кондрахин.

Кардиолог отметил, что во время танцев организм расходует энергию, однако рассчитывать на значительное сжигание калорий при нескольких минутах движения не стоит. Чтобы физическая нагрузка дала более заметный эффект, танцевать желательно продолжительное время.

«Конечно, во время танцев сжигаются калории, но для того, чтобы они хорошо расходовались, нужно как минимум протанцевать час непрерывно. При этом важно, чтобы нагрузка была посильной, а воздух — свежим. Чем дольше человек двигается, тем больше энергии расходует организм», — пояснил врач.

Отдельно специалист остановился на возрастных ограничениях. По его словам, сам по себе возраст не является противопоказанием для танцев. Гораздо важнее состояние здоровья человека, в частности суставов и сердечно-сосудистой системы.

«Ограничения по возрасту связаны прежде всего с тем, может человек танцевать или нет. В частности, нужно учитывать состояние суставов и сердечно-сосудистой системы. Если они справляются с нагрузкой, никаких особых ограничений нет. Даже медленный танец — это тоже танец. Немного потоптались на месте — уже хорошо», — подчеркнул Кондрахин.

Кардиолог добавил, что главное — не пытаться превратить праздничное развлечение в изнурительную тренировку. Если человек выбирает комфортный темп и прислушивается к своему организму, танцы могут стать приятным и полезным способом физической активности.

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