Утренний свет, прогулки, полноценный завтрак и соблюдение режима сна помогают справляться с ноябрьской сонливостью, рассказала KP.RU заслуженный врач России Ольга Шарапова.

«Рекомендую после пробуждения в первые полчаса включить свет, открыть шторы, выйти на улицу погулять с собакой или постоять на балконе», — посоветовала врач.

Шарапова также рекомендовала пройтись перед работой и включать в завтрак белковые продукты. Кофе, по её словам, не устраняет недосып, а лишь маскирует его.

Для вечернего отдыха врач посоветовала отказаться от телефона перед сном и проветривать спальню. Если выраженная сонливость сохраняется несколько дней, она рекомендовала обратиться к врачу.