Занятия спортом в пожилом возрасте могут негативным образом сказаться на здоровье в том случае, если до этого человек не проявлял интереса к активным видам деятельности, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Напомним, 23 ноября стало известно, что 65-летний актер Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом. Сейчас артист находится под наблюдением врачей.

Балерина Анастасия Волочкова отметила, что пять дней назад у Джигурды случился микроинфаркт. В тот момент он находился в Екатеринбурге. Уточняется, что у Джигурды поднялось давление после игры в падел.

От госпитализации артист отказался, после чего вернулся в Москву, где ему снова стало плохо. В больнице Джигурде поставили стент. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Если человек привык активно заниматься спортом, то в пожилом возрасте ему нужно лишь уменьшить количество подходов и уровень нагрузки. В целом, это хорошее дело. Это позволяет тренировать организм, он легче переносит свою собственную массу. Но другое дело, если человек совсем не занимался спортом, тогда в таком возрасте начинать это делать опасно. Нужно советоваться с врачом в этом случае», - пояснил Кондрахин.

Известно, что в подростковом возрасте Джигурда серьезно увлекался греблей на каноэ. После школы Джигурда поступил в Киевский институт физической культуры, но уже через год оставил спорт, чтобы посвятить себя творчеству.

Позже интерес к физической активности проявлялся в других форматах. В 2007 году он участвовал в шоу «Король ринга», где знаменитости выходили на ринг. А в 2021 году Джигурда попробовал себя в поп-ММА.

Ранее стало известно, сколько может продлиться восстановление после инфаркта.