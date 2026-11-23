В подмосковных Мытищах врачи спасли девушку, которая случайно проглотила украшение для пирсинга языка, сообщили в Минздраве Московской области.

Сообщается, что пострадавшая сразу обратилась в приемное отделение Мытищинской больницы. Врачи обследовали ее и нашли украшение на выходе из желудка — в начальном отделе двенадцатиперстной кишки. Оказалось, что острый его конец впился в слизистую оболочку кишечника, что грозило повреждением стенки кишки пациентки и, как следствие, развитием перитонита.

В результате медики с помощью эндоскопа экстренно достали металлическое украшение из желудочно-кишечного тракта. Девушку уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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