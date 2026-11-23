Избавиться от осенней хандры помогут несколько простых продуктов — их в своем Telegram-канале перечислил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он пояснил, что 90% серотонина — гормона хорошего настроения — производится в кишечнике. При этом осенью микробиом страдает, так как человек может меньше двигаться, снижать употребление клетчатки и, наоборот, больше есть сладкого и мучного. Кроме того, осенью люди могут больше нервничать и реже бывают на солнце.

«Сезонная смена ритмов тоже задевает микробиом: "хороших" противовоспалительных бактерий становится меньше. Полезные бактерии гибнут, патогенные размножаются, настроение падает», — пояснил доктор Вялов.