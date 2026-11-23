Избавиться от осенней хандры помогут несколько простых продуктов — их в своем Telegram-канале перечислил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Он пояснил, что 90% серотонина — гормона хорошего настроения — производится в кишечнике. При этом осенью микробиом страдает, так как человек может меньше двигаться, снижать употребление клетчатки и, наоборот, больше есть сладкого и мучного. Кроме того, осенью люди могут больше нервничать и реже бывают на солнце.
«Сезонная смена ритмов тоже задевает микробиом: "хороших" противовоспалительных бактерий становится меньше. Полезные бактерии гибнут, патогенные размножаются, настроение падает», — пояснил доктор Вялов.
Именно поэтому он рекомендует осенью употреблять больше продуктов, которые поддерживают микробиом и настроение. Так, необходимый для серотонина триптофан содержится в бананах, овсянке, гречке и индейке. В кефире, йогуртах и квашеной капусте присутствует гамма-аминомасляная кислота — вещество, которое помогает успокаивать мозг и снижать избыточную активность нейронов. Полезным также будет 2–3 раза в неделю есть жирную рыбу, которая содержит омега-3.
При этом Вялов подчеркнул: если осенью хандра не проходит, это может быть депрессия, и в данном случае необходимо обращаться к врачу.
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