Число зафиксированных в РФ за неделю случаев острых респираторных вирусных заболеваний превысило 698 тысяч, увеличившись по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 15%, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На 47-й неделе 2026 года зарегистрировано более 698 тыс. случаев заболеваний (ОРВИ, гриппом и COVID-19). По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости на 15% по сравнению с предыдущей», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили об увеличении заболеваемости гриппом в стране в два раза, отметив, что она остается низкой.

По данным Роспотребнадзора, около 71% случаев заражения ОРВИ приходится на долю вирусов негриппозной этиологии. Вместе с тем фиксируется увеличение доли вирусов гриппа до 29%.

Сообщается о выявлении случаев заражения A(H1N1) (свиной грипп) и A(H3N2) (гонконгский грипп).

Ранее стало известно о зафиксированной во Франции вспышке высокопатогенного птичьего гриппа.