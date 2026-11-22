Острые респираторные вирусные инфекции — самые распространенные заболевания в осенне-зимний период. ОРВИ передаются двумя основными путями: воздушно-капельным (при дыхании, кашле, чихании) и контактно-бытовым (через руки и предметы). Поэтому профилактика должна разрывать оба пути передачи. Вот что рассказала aif.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:

Приучите себя и свою семью соблюдать простые бытовые привычки:

Мыть руки после улицы, транспорта, туалета, перед едой и после контакта с больным. Если нет воды — используйте антисептик с ≥60% спирта. Вирусы оседают на дверных ручках, поручнях, кнопках лифта. Когда мы касаемся лица (а это происходит в среднем 15–20 раз в час), вирус попадает на слизистые носа, рта или глаз — входные ворота инфекции. Мыло разрушает липидную оболочку вирусов и смывает их. Это самый простой и доказанный способ снизить риск заражения.

Если нет воды — используйте антисептик с ≥60% спирта. Вирусы оседают на дверных ручках, поручнях, кнопках лифта. Когда мы касаемся лица (а это происходит в среднем 15–20 раз в час), вирус попадает на слизистые носа, рта или глаз — входные ворота инфекции. Мыло разрушает липидную оболочку вирусов и смывает их. Это самый простой и доказанный способ снизить риск заражения. Регулярно проветривать помещения. Открывайте окна на 5–10 минут каждые 1–2 часа. В холодное время проветривайте помещение в течение 3–5 минут, открыв окна и/или двери настежь. В закрытом помещении концентрация аэрозольных частиц с вирусами быстро растет. Проветривание снижает её в разы. На улице вирусные частицы рассеиваются, а ультрафиолет и перепады температуры дополнительно их инактивируют. Это особенно важно в офисах, классах и квартирах, где есть больной.

Открывайте окна на 5–10 минут каждые 1–2 часа. В холодное время проветривайте помещение в течение 3–5 минут, открыв окна и/или двери настежь. В закрытом помещении концентрация аэрозольных частиц с вирусами быстро растет. Проветривание снижает её в разы. На улице вирусные частицы рассеиваются, а ультрафиолет и перепады температуры дополнительно их инактивируют. Это особенно важно в офисах, классах и квартирах, где есть больной. Пить достаточно воды и увлажнять воздух. Поддерживайте влажность 40–60% с помощью увлажнителя. Пейте чистую воду из расчета около 30–40 мл на кг массы тела в день. Сухой воздух высушивает слизистую носа и глотки, повреждая ресничный эпителий — естественный барьер. В таких условиях вирусам легче проникнуть в клетки. Увлажнение воздуха поддерживает естественное очищение дыхательных путей.

Поддерживайте влажность 40–60% с помощью увлажнителя. Пейте чистую воду из расчета около 30–40 мл на кг массы тела в день. Сухой воздух высушивает слизистую носа и глотки, повреждая ресничный эпителий — естественный барьер. В таких условиях вирусам легче проникнуть в клетки. Увлажнение воздуха поддерживает естественное очищение дыхательных путей. Надевать маску в транспорте, магазинах и других местах большого скопления людей, особенно в период подъема заболеваемости. Маска создает физический барьер для капель, которые выделяет больной при разговоре, кашле, чихании. Она также защищает здорового человека от вдыхания крупных аэрозолей. Эффективность масок доказана в многочисленных исследованиях: они снижают передачу респираторных вирусов, особенно при правильном ношении (закрывать нос и рот, менять каждые 2–3 часа).

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Не трогать лицо грязными руками, особенно в общественных местах. Старайтесь не прикасаться к носу, рту и глазам, особенно в общественных местах. Если нужно — используйте салфетку или мойте руки перед этим. Слизистые оболочки глаз, носа и рта служат «входными воротами» для вирусов, которые попадают на них с загрязненных поверхностей через руки.

Старайтесь не прикасаться к носу, рту и глазам, особенно в общественных местах. Если нужно — используйте салфетку или мойте руки перед этим. Слизистые оболочки глаз, носа и рта служат «входными воротами» для вирусов, которые попадают на них с загрязненных поверхностей через руки. Соблюдать гигиену при кашле и чихании. Прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а не ладонью. Использованную салфетку сразу выбрасывайте. При кашле и чихании образуются миллионы капель, которые разлетаются на несколько метров. Если прикрывать ладонью, вирус остается на руках и переносится на предметы. Локоть или салфетка предотвращают загрязнение рук и окружающих поверхностей. Это снижает распространение инфекции в семье и коллективе.

Прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а не ладонью. Использованную салфетку сразу выбрасывайте. При кашле и чихании образуются миллионы капель, которые разлетаются на несколько метров. Если прикрывать ладонью, вирус остается на руках и переносится на предметы. Локоть или салфетка предотвращают загрязнение рук и окружающих поверхностей. Это снижает распространение инфекции в семье и коллективе. Изолировать больного ОРВИ человека и ограничить количество контактов. Если в семье кто-то заболел — по возможности изолируйте его в отдельной комнате, выделите отдельную посуду и полотенце, чаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку. Больной человек — основной источник вирусов. Чем меньше контактов со здоровыми, тем ниже риск передачи. Изоляция особенно важна для защиты людей из групп риска: маленьких детей, пожилых, беременных и тех, у кого есть хронические болезни.

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