Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения гриппа и связанных с ним осложнений. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что заболеваемость респираторными инфекциями в России соответствует сезонным уровням.

Ранее Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Казахстана официальную информацию об эпидемиологической ситуации в республике после сообщений о распространении так называемого «валящего с ног вируса».

Накануне врач-педиатр Ирина Литвинова рассказала о самом надежном способе уберечь семью от гриппа.