Ежегодная вакцинация является самым надежным способом защитить семью от гриппа и снизить риски тяжелых осложнений. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-педиатр Ирина Литвинова.

Она отметила, что грипп значительно чаще других ОРВИ протекает с длительной лихорадкой, сильным недомоганием и непредсказуемыми осложнениями. Литвинова предупредила, что болезнь нельзя рассматривать как способ укрепить иммунитет.

Врач напомнила, что прививка входит в национальный календарь и показана детям с шести месяцев и взрослым. Иммунный ответ формируется примерно две недели, поэтому вакцинацию желательно завершить до подъема заболеваемости. При этом она сохраняет смысл в течение всего эпидемического сезона, и сделать прививку не поздно.

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