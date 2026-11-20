Американские ученые развеяли популярный миф о значимости качества питания как главного фактора долголетия.

Согласно опубликованным в журнале Mayo Clinic Proceedings результатам анализа многолетних исследований, проведенного учеными из Университета штата Аризона и медорганизации Kaiser Permanent, регулярная физическая активность больше способствует снижению риска смерти, чем здоровый рацион.

Исследователи установили, что при нездоровом питании риск смерти повышается на 3-20%, а при малоподвижном образе жизни — на 46-163%.

Также выяснилось, что у тех, кто делал за день 11-16 тысяч шагов, риск смерти был на 45-67% ниже, чем у делавших не более 5 тысяч шагов.

Кроме того, оказалось, что при высокой физической активности ослабляется неблагоприятное влияние некачественного питания на продолжительность жизни.

Вместе с тем исследователи подчеркнули важность здорового питания, рекомендовав сочетать его с регулярной физической активностью.

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