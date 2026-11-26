Повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) после 50 лет не всегда означает, что человеку необходима гормональная терапия. В некоторых случаях достаточно наблюдения и повторных анализов. При этом необоснованное лечение может навредить сердцу и костям. Об этом сообщает издание URA.RU.

С возрастом активность щитовидной железы может снижаться, из-за чего гипофиз повышает выработку ТТГ. При субклиническом гипотиреозе его уровень растет, но свободный Т4 остается в норме. При этом человек может не ощущать никаких симптомов.

Тактика зависит от возраста, самочувствия и степени повышения гормона. Если ТТГ остается ниже 10 мЕд/л, а свободный Т4 в норме, врач может ограничиться наблюдением. Обычно анализы повторяют примерно через три месяца. При устойчивом повышении ТТГ до 10 мЕд/л и выше специалист может рассмотреть гормональную терапию.

Необоснованный прием гормонов способен вызвать искусственный тиреотоксикоз, повысить риск тахикардии и мерцательной аритмии, а также ускорить потерю костной массы. Особенно опасны такие последствия для пожилых людей.

Важно также избегать как дефицита, так и избытка йода. Для профилактики его нехватки можно использовать йодированную соль, а бесконтрольно принимать добавки и часто употреблять морские водоросли не рекомендуется.

При повышенном ТТГ следует обратиться к эндокринологу, проверить уровень свободного Т4 и при необходимости сдать анализ на антитела к тиреопероксидазе. Одного отклонения в анализах недостаточно, чтобы самостоятельно начинать лечение.

Если гормональные препараты уже назначены, отменять их или менять дозировку без консультации врача нельзя.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов опроверг утверждение о том, что при заболеваниях щитовидной железы нельзя есть капусту.