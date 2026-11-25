При выборе клиники для заморозки яйцеклеток стоит ориентироваться не только на стоимость самой криоконсервации, но и учитывать сопутствующие расходы, рассказала в интервью «360» акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

Она рассказала, что процедура криоконсервации — это комплекс услуг, которые оказывает клиника. В нее входят приемы врачей, и анестезия, пункция фолликулов и замораживание яйцеклеток.

«Поэтому когда пациентка готовится к этой процедуре очень важно посмотреть, в какой клинике что входит в прайс. Потому что где-то, где может казаться, что в два раза дешевле, по факту окажется гораздо дороже», - сказала Милютина.

Эксперт рассказала, что дополнительные процедуры могут быть не включены в стандартный прайс – например, препараты для стимуляции и хранение материала. В результате сопутствующие расходы могут значительно повысить цену процедуры. Также иногородним пациенткам стоит учитывать расходы на дорогу и жилье, так как рядом с клиникой им придется провести около двух недель, сказала врач.

Ранее Милютина рассказала, что с помощью ЭКО женщина может выносить ребенка даже если после менопаузы прошло 10 лет.