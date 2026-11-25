Употребление моркови и черники не способно восстановить зрение или остановить развитие близорукости и дальнозоркости. Об этом «Ленте.ру» рассказала офтальмолог Наталия Боша.

По словам специалиста, несмотря на пользу этих продуктов для глаз, рассчитывать на лечебный эффект не стоит. Врач пояснила, что морковь и черника содержат бета-каротин, антоцианы и лютеин, которые необходимы для здоровья глаз. Однако эти вещества не могут остановить миопию, гиперметропию или возрастную дальнозоркость.

Боша также отметила, что состояние зрения зависит от общего здоровья организма, в том числе от работы сосудистой и нервной систем. Морковь и чернику можно включать в рацион для разнообразного и сбалансированного питания, но ожидать от них восстановления зрения не следует.

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