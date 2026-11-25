Некоторые продукты помогают снизить стресс и поддерживать когнитивные функции. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Среди наиболее полезных продуктов он назвал чернику, смородину, миндаль, грецкие орехи, шпинат, брокколи, авокадо и жирную рыбу, например лосося и сардины. По словам специалиста, для нормальной работы мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, белок, железо и холин. Важную роль также играют витамины групп B, D, E и C, магний, цинк и йод. Эти вещества участвуют в обеспечении мозга энергией, поддерживают структуру нейронов и передачу нервных импульсов.

На работоспособность мозга влияет и режим питания. Врач рекомендует принимать пищу 4–5 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы и избегать чувства тяжести.

Для снижения тревожности и поддержки нервной системы специалист советует включать в рацион ягоды, орехи, зеленые овощи, авокадо и жирную рыбу. При этом он рекомендует ограничить быстрые углеводы, красное мясо, жареную пищу, фастфуд, выпечку, сладости и кофеин. Белоусов подчеркнул, что питание влияет на когнитивные функции постепенно, а его эффективность зависит от сбалансированности рациона и отсутствия дефицита необходимых веществ.

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