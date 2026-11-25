Ломота в суставах после простуды или гриппа может сохраняться до трех недель после выздоровления. Об этом «Ленте.ру» рассказала травматолог-ортопед Антонина Завадская.

По ее словам, неприятные ощущения связаны с реакцией иммунной системы на инфекцию, повышенной температурой и длительным пребыванием в постели. Во время болезни иммунитет выделяет сигнальные молекулы, активность которых может вызывать воспалительные реакции и ломоту в суставах. Кроме того, высокая температура и потеря жидкости приводят к уменьшению количества синовиальной жидкости, которая обеспечивает смазку суставов. В результате может появляться скованность при движении.

Еще одной причиной дискомфорта становится недостаток физической активности во время болезни. Из-за длительного постельного режима ослабевают мышцы, поддерживающие коленные суставы. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки и появлению неприятных ощущений.

Первый пик заболеваемости ОРВИ ожидается в середине декабря на фоне снижения температуры воздуха. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев. По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а среди пациентов преимущественно выявляют ОРВИ.

Медик отметил, что коронавирус и грипп типов А и В в этом сезоне не получили широкого распространения. Чаще наблюдаются вирусно-бактериальные инфекции, которые могут приводить к развитию синусита, фарингита и бронхита, а в отдельных случаях — пневмонии. По мнению специалиста, невысокий уровень заболеваемости связан с вакцинацией, своевременным обращением к врачам и благоприятными погодными условиями.

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