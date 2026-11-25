Крепкий пресс с очерченными кубиками – это очень красиво. Но сейчас речь не о красоте. Ведь хорошо прокачанные мышцы брюшного пояса – тот каркас, который поддерживает позвоночник. Так что давайте укреплять пресс.
Наш эксперт – инструктор-методист по ЛФК ГКБ имени В. П. Демихова ДЗМ Дмитрий Пешков.
Где же талия?
Не только переедание и гиподинамия могут сделать живот чересчур объёмным. Есть и другие причины.
Ряд патологий ЖКТ. Чаще всего дело во вздутии кишечника, которое может быть следствием как погрешностей в диете, так и хронических заболеваний пищеварительного тракта. В этом случае к вечеру начинает выпирать живот. И здесь упражнения не помогут – надо идти к гастроэнтерологу. Кстати, причиной метеоризма могут быть еда на бегу и плохое пережёвывание пищи.
Заболевания опорно-двигательной системы. Они нарушают осанку, что приводит к выпячиванию живота. Важно проконсультироваться у ортопеда.
Отёчность. Если это не физиологическое явление (у женщин такое бывает перед менструацией), посетите терапевта и сдайте анализы, чтобы проверить почки и сердце.
Образ жизни. Чрезмерное потребление соли и недостаточное – воды. А также любовь к узкой одежде, тугим поясам, которые повышают внутрибрюшное давление и раздувают живот.
Проблемы с прессом надо решать комплексно. Но без ежедневной физической активности мышцы живота, конечно, не укрепить.
Вот так накачали
Однако, прежде чем начинать качать пресс, проконсультируйтесь с врачом и с инструктором по лечебной физкультуре, ведь далеко не все упражнения универсальны. Комплекс подбирается индивидуально.
Важна и техника выполнения, иначе можно навредить здоровью. Например, такие популярные упражнения для талии, как скручивания, планка и даже качание пресса, подходят далеко не всем. В частности, качать пресс, лёжа на спине, поднимая и опуская тело, опасно, если есть проблемы с позвоночником. Не стоит так делать и в первые месяцы после родов, это может привести к диастазу (расхождению прямых мышц живота) или к опущению органов малого таза.
Планка не рекомендуется при травмах спины, обострении остеохондроза, беременности и после операций. С осторожностью – при склонности к повышению артериального давления, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. И важно помнить, что в положении планки шея и позвоночник должны быть на одной линии: нельзя поднимать голову и прогибаться в пояснице – тело должно быть как струна.
Самый безопасный и простой способ укрепления мышц пресса – интенсивная ходьба (лучше со скандинавскими палками). И не забывайте правильно дышать – не грудью, а диафрагмой.