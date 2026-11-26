Ученые из Университета Ланкашира выявили благоприятное влияние масла мяты перечной на давление при начальных стадиях гипертонии. Всего за 20 дней прием небольших доз два раза в день снизил систолическое (верхнее) давление на 8,5 мм рт. ст. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Дешево и эффективно

Почему ученые решили взять масло мяты? Это простое и недорогое, хорошо переносимое средство.

«Высокое кровяное давление является одной из основных причин сердечных заболеваний и смерти во всем мире, и его лечение стоит огромной суммы денег. Хотя лекарства обычно используются для лечения гипертонии, но не всегда ясно, насколько хорошо они работают в долгосрочной перспективе, и они могут вызвать нежелательные побочные эффекты», — отметил ведущий автор исследования, преподаватель спортивных и медицинских наук в Университете Ланкашира Джонни Синклер.

При этом масло мяты перечной, по словам ученого, кажется очень простым и экономически эффективным решением для потенциального лечения миллионов людей по всему миру. Чай с мятой. Доктор Мясников рассказал, чем опасны лекарственные травы Подробнее

Полезные свойства мяты давно известны. Растение содержит биологически активные соединения, включая ментол, который дает характерное ощущение охлаждения, и флавоноиды — мощные антиоксиданты. Мята также обладает противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. Когда сосуды расширяются, снижается давление крови на стенки сосудов. Напротив, постоянно повышенное давление со временем приводит к повреждению артерий и увеличить риск инфарктов и других сердечных осложнений. Поэтому мяту часто добавляют в чаи и отвары.

Для эксперимента ученые пригласили 40 добровольцев от 18 до 65 лет с ранней стадией гипертонии. Их распределили на две группы. Одна получала по 0,1 мл масла мяты перечной в день, разбавленной в воде, — объем делили на две дозы. Вторая группа получала плацебо со вкусом мяты, которое не содержало активных соединений масла мяты перечной.

Через 20 дней среднее систолическое давление у участников первой группы, принимающей масло мяты перечной, снизилось примерно со 130 до 122 мм рт. ст. А в группе плацебо давление не изменилось.

Как вспомогательное средство

Хотя результаты обнадеживают, сами авторы работы подчеркивают, что необходимы более крупные и длительные исследования с большим количеством участников. Поэтому масло мяты пока не может выступать как замена назначенных врачом лекарств от гипертонии, а только как возможное вспомогательное средство. И только после консультации с врачом. Посадите мяту! Как лечиться ароматной травкой Подробнее

Также стоит обратить внимание, что использовалось именно пищевое (ищите такую пометку на продукции либо пометку «для кулинарии»), а не эфирное масло мяты перечной. Обычное косметическое или ароматическое эфирное масло из аптеки не предназначено для приема внутрь.

Среди других растительных средств, которые помогают мягко снижать давление (на 5-10 мм рт. ст.), доказанный эффект выявлен у чая каркаде, свекольного сока, сельдерея, какао. Ими можно дополнять рацион для борьбы с несильной гипертонией.