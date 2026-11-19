Десятилетиями нам твердили, что гипертония — это приговор к ежедневному и пожизненному приему лекарств. И вот впервые получены данные о том, что у некоторых счастливчиков давление нормализуется без таблеток. Разбираемся, как это возможно.

Это доказали ученые из Университета королевы Марии в Лондоне, их статья только что вышла в NEJM («Медицинский журнал Новой Англии»).

«Синдром Юрия Андропова»

Официальный диагноз большинство людей с высоким давлением — гипертоническая болезнь, или, говоря более научно, «эссенциальная гипертония». Что это значит? Это стойкое повышение артериального давления без какой-либо одной конкретной причины.

Но де-факто это часто недообследованные люди, у которых не выявлена истинная причина высокого давления — патология почек или гормональные изменения. При этом, у 5–10% пациентов, а по некоторым данным и у 20% (это многие миллионы человек), причина гипертонии кроется в повышении уровня гормона альдостерона. Его избыточно вырабатывают надпочечники.

Этот гормон удерживает в организме соль, она, в свою очередь, задерживает воду, объем крови увеличивается, и давление в сосудах растет. Причём оно часто не снижается, даже если больной принимает 3–5 разных гипотензивных препаратов. Это называется резистентной гипертонией. Добавьте к этому токсическое действие альдостерона на почки и сердце. Иногда этот недуг называют «синдромом Юрия Андропова», бывший генсек страдал именно такой формой гипертонии.

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Самая неприятная гипертония

Это самые несчастные гипертоники, их болезнь диагностировать очень тяжело (и массово этим никто не занимается), но даже после постановки диагноза лечить ее очень трудно: специфических лекарств для них мало, но некоторым помогает операция: если альдостерон вырабатывает активный узел лишь в одном надпочечнике, его можно удалить. А если мощно работают оба надпочечника, остается только пить кучу таблеток с очень непредсказуемым эффектом.

И вот для таких пациентов сейчас разработано несколько препаратов, которые еще не зарегистрированы и только проходят клинические испытания. О двух таких лекарствах — лорундростате и баксдростате — мы писали ранее.

Эти препараты открывают новый класс лекарств — ингибиторов альдостеронсинтазы. Они блокируют этот фермент, необходимый надпочечникам для производства самого альдостерона: мало альдостеронсинтазы — мало альдостерона.

Неожиданный эффект 2 года спустя

В клиническом исследовании эти препараты назначали пациентам с высоким альдостероном на срок от 6 до 12 месяцев, и они успешно снижали артериальное давление. Но оказалось, что у многих участников испытаний баксдростата давление сохранялось на хорошем уровне даже спустя 2 года после его отмены — то есть болезнь у них практически вылечилась.

Ученые предположили, что препарат выключает гормонально-активные клетки на долгий срок, скорее всего, они просто погибают или атрофируются. Этому есть подтверждение в давних экспериментах, проведенных еще в 2005 году на мышах: когда у грызунов удаляли ген, отвечающий за синтез фермента альдостеронсинтазы, клетки, производящие альдостерон, исчезали. Но этот эффект был описан для другого препарата — дексфадростата, он тоже только проходит клинические испытания. В такой ситуации можно представить, что такое же действие может быть и у остальных лекарств этой группы, и его теперь начнут лихорадочно искать.

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Вопросов пока больше, чем ответов

Хотя, конечно, новое открытие пока ставит очень много вопросов. Снижение давления после отмены лекарства сохраняется не у всех пациентов. И кому везет, а кому — нет, пока не очень понятно.

Первое оценочное исследование в этом направлении еще очень небольшое, но обнадеживающее. В нем наблюдали всего 14 пациентов, прекративших прием лекарства 2 года назад. И у них результаты превзошли ожидания и оказались сопоставимы с хирургическим лечением, если бы у этих людей удалили аденому надпочечников, вырабатывающую много альдостерона.

Во-первых, у всех была нормализация уровня альдостерона и связанных с ним других показателей (т. е. гиперальдостеронизм прошел). Во-вторых, давление тоже снизилось практически до нормальных цифр у всех. Но некоторым для этого еще приходилось принимать 1–2 препарата, которыми лечатся гипертоники (ранее они лечились не менее чем 3 препаратами, не достигая хороших цифр). И вот самое интересное: три человека полностью отказались от гипотензивных препаратов, и давление у них не поднимается выше 135/85 мм рт. ст.

С точки зрения современной медицины это ошеломляющий эффект. Ведь люди со стойкой гипертонией, которые были обречены на более быстрое умирание, несмотря на прием кучи лекарств в предельных дозах, получили надежду практически на полное излечение.

И конечно, все это дает новое направление в подходах к терапии гипертонии вообще — может, такое возможно и при других формах болезни.