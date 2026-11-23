Если вы слишком усердствуете в зале или на пробежках, это может нарушить химию мозга, утверждают ученые. А это в свою очередь приведет к бессоннице, тревоге, нарушению памяти и внимания. Больше – не всегда полезнее.

Мозг перевозбуждается

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии показали, что очень интенсивные и изнурительные тренировки без достаточного времени на восстановление могут негативно влиять не только на мышцы и физическую выносливость. Слишком тяжелые упражнения изменяют уровень дофамина в гиппокампе — области мозга, важной для памяти и эмоциональной регуляции. Таким образом такие занятия не только не помогут нарастить мышцы, но и будут вредны как для физического, так и психического состояния.

Эксперимент провели на мышах. Одну группу грызунов заставили бегать по беговой дорожке до истощения. Другую подвергли расширенной программе тренировок, которая воспроизводит условия, вызывающие синдром перетренированности у профессиональных спортсменов. Это состояние, когда физические требования к тренировке превышают способность организма к восстановлению. Синдром приводит к снижению спортивных результатов, аппетита, постоянной усталости, мышечной боли, увеличению риска травма, часто к снижению иммунитета и нарушению метаболизма. Мыши из второй группы тренировались в течение восьми недель с постоянным увеличением нагрузки. На отдых давалось только 4 часа.

После этого ученые измерили уровень дофамина, серотонина и белки, участвующие в управлении этими веществами. У мышей, которые завершили тренировки после одного изнурительного сеанса на беговой дорожке, дофамин повысился после нагрузки, но потом пришел в норму. А вот у мышей-«спортсменов» из второй группы дофамин оставался на высоком уровне в течение 48 часов после тренировки, когда животные уже восстанавливались. Такая длительная реакция означает, что мозг как бы застревает в перегрузке, не может вернуться к своему обычному химическому состоянию и выдает признаки повышенного возбуждения. Не любите прогулки? Ваш мозг в зоне риска: новые выводы ученых Подробнее

Нужен баланс

Но чем плох повышенный уровень дофамина, ведь он связан с удовольствием и мотивацией? Дело в том, что это соединение также регулирует бодрствование и другие важные функции мозга. Поэтому нужен баланс.

«Чрезмерные физические упражнения влияют не только на скелетные мышцы, но и оказывают выраженное влияние на мозг», — рассказал первый автор исследования, бразильский нейробиолог Алиссон Луис да Роча.

По словам Роча, если дофамин остается необычно повышенным, когда организм готовится ко сну, это может привести к бессоннице, повышенной тревожности и другим проблемам, так как нервная система не может переключиться в режим восстановления.

Хотя связь показана пока только для мышей, эти данные стоит учитывать и людям. Польза от тренировок сводится на нет без достаточного времени на восстановление. Это не только постоянная усталость и боли в мышцах, но и ухудшение иммунитета, настроения и функций мозга. Так что увеличивать интенсивность занятий не всегда нужно. Шаги против саркопении. Ученые объяснили, как лучше ходить пожилым Подробнее

Каковы симптомы перетренированности?

Снижение результатов. Вы с трудом выполняете привычные упражнения, которые раньше давались легко. Падает скорость, выносливость и даже легкая разминка ощущается тяжело.

Постоянная боль в мышцах и суставах. Ломота и разбитость не проходят через 2-3 дня после занятий, чаще возникают растяжение мышц, мелкие травмы.

Сбой пульса и давления. Пульс держится выше нормы даже в состоянии покоя по утрам, а после нагрузки приходит в норму слишком медленно. Либо установился аномально низкий пульс и давление.

Нарушения психики. Трудности с засыпанием, повышенная раздражительность и тревога, «туман в голове», снижение внимания и координации.

Ухудшение иммунитета. Чаще стали возникать простудные заболевания.

Если вы заметили у себя эти симптомы, стоит снизить интенсивность нагрузок и дать организму больше времени на восстановление.

Ранее ученые показали, что если делить одну большую тренировку на несколько небольших в течение дня, то польза не снижается. Зато удовольствия больше, и организм успевает восстановиться.