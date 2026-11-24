Китайские исследователи из Университета Чжэнчжоу проанализировали данные 42 671 человека из базы Британского Биобанка со средним возрастом 52 года, у которых изначально не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний. Из них 1 322 человека регулярно работали по ночам.
Что показали анализы
У работников ночных смен стенки левого желудочка сердца оказались немного толще, а сами полости сердца — меньше по объему. В результате сократимость мышцы сердца снизилась, хотя общая насосная функция (выброс крови) осталась в пределах нормы. В анализах сотрудников, работающих по ночам, ниже уровень полезной омега-3 и «хорошего» холестерина и повышенные показатели «плохого» холестерина и маркеров воспаления.
Авторы подчеркивают, что ночная работа не приводит напрямую к повреждению сердца. Однако ночной график нарушает циркадные ритмы (постоянный сбой внутренних часов), выработку гормонов, что в свою очередь может влиять на метаболизм и состояние сердца. Множество людей работает по ночам, и далеко не у каждого развивается сердечная недостаточность.
Как поддержать сердце
Что поможет снизить риск для сердца, если вы работаете по ночам?
Один из авторов исследования, доктор Мувэй Ли из Университета Чжэнчжоу, советует регулярно контролировать давление, уровень сахара и холестерина, стараться не курить, поддерживать физическую активность.
Главный принцип защиты — стабилизация циркадных ритмов, чтобы организм четко понимал, когда и какие гормоны вырабатывать. Это достигается следующими способами.
- Свет — главный регулятор наших внутренних часов, поэтому надо обманывать мозг, искусственно создавая «день» ночью, когда вы работаете, и «ночь» после работы. Включайте яркий свет в первую половину смены. По дороге с работы можно надевать солнцезащитные очки, чтобы дневной свет (особенно если возвращаетесь солнечным утром) не заблокировал выработку мелатонина — гормона сна. Если вы ложитесь спать днем или в пять-семь часов вечера, используйте шторы блэкаут, маску для сна и беруши, чтобы создать ощущение ночи.
- Избегайте обильной пищи во время ночной работы. Поешьте перед сменой и ограничьте перекусы 0:00 до 05:00 утра. В это время поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина, а кишечник замедляет работу. Так что любая еда ночью вызывает скачки глюкозы и повышение холестерина. Если очень хочется есть, перекусите чем-то легким — йогурт, горсть орехов, фрукт. Не пейте кофе и другие напитки с кофеином за 5-6 часов до планируемого сна.
- Поддержите уровень омега-3 (поскольку исследование ученых из Китая выявило снижение этого компонента у ночных работников). Добавьте в рацион жирную рыбу, грецкие орехи, льняное или рапсовое масло.
- Чтобы не повышался холестерин (что также выявили ученые), не забывайте про умеренную физическую активность.