Китайские исследователи из Университета Чжэнчжоу проанализировали данные 42 671 человека из базы Британского Биобанка со средним возрастом 52 года, у которых изначально не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний. Из них 1 322 человека регулярно работали по ночам.

Что показали анализы

У работников ночных смен стенки левого желудочка сердца оказались немного толще, а сами полости сердца — меньше по объему. В результате сократимость мышцы сердца снизилась, хотя общая насосная функция (выброс крови) осталась в пределах нормы. В анализах сотрудников, работающих по ночам, ниже уровень полезной омега-3 и «хорошего» холестерина и повышенные показатели «плохого» холестерина и маркеров воспаления.

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Авторы подчеркивают, что ночная работа не приводит напрямую к повреждению сердца. Однако ночной график нарушает циркадные ритмы (постоянный сбой внутренних часов), выработку гормонов, что в свою очередь может влиять на метаболизм и состояние сердца. Множество людей работает по ночам, и далеко не у каждого развивается сердечная недостаточность.

Как поддержать сердце

Что поможет снизить риск для сердца, если вы работаете по ночам?

Один из авторов исследования, доктор Мувэй Ли из Университета Чжэнчжоу, советует регулярно контролировать давление, уровень сахара и холестерина, стараться не курить, поддерживать физическую активность.

Главный принцип защиты — стабилизация циркадных ритмов, чтобы организм четко понимал, когда и какие гормоны вырабатывать. Это достигается следующими способами.

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