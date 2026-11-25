Все чаще в описаниях модных диет пропагандируется отказ от продуктов, содержащих глютен, все чаще хлеб и другая выпечка возводятся в статус врага «правильного питания». Тем временем надпись «без глютена» ассоциируется у нас с диетическим продуктом и здоровым питанием. Но действительно ли хлеб без глютена полезнее обычного? Анна Дивинская, биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения объяснила aif.ru, в чем недостатки продуктов «без глютена»:

Кому вреден глютен

Сначала давайте разберемся, кому действительно вреден глютен и что это такое. Глютен — это белок пшеницы, ржи и ячменя. Благодаря ему тесто тянется, а хлеб получается пышным. Большинству людей глютен не вредит. Но есть люди, которым действительно нужно от него отказаться:

Первые — те, кто страдает целиакией. Это аутоиммунное заболевание, при котором белок повреждает слизистую тонкого кишечника, и организм перестает нормально усваивать питательные вещества. По разным оценкам, целиакия есть примерно у одного человека из ста, причем многие годами живут без диагноза и лечат «гастрит» или анемию.

Оздоровимся? Мясников пояснил, полезна ли еда без ГМО, лактозы и глютена Подробнее

Вторая группа — люди с аллергией на пшеницу.

Третья — те, у кого есть так называемая нецелиакийная чувствительность к глютену: после еды, содержащей глютен появляются вздутие, тяжесть, головная боль, а анализы при этом в порядке. Такой диагноз ставят методом исключения, и ученые до сих пор спорят о его механизмах.

Мода на отказ от глютена пришла из Америки, где его стали обвинять во всех бедах, от лишнего веса до усталости. Но когда ученые проверяют это в слепых опытах, многие люди с жалобами на пшеницу не отличают обычную еду от безглютеновой. Нередко виноват не белок, а фруктаны, сахара пшеницы, которые плохо переносят люди с синдромом раздраженного кишечника.

Всем остальным отказ от глютена пользы не приносит. Исследования не показывают, что у здоровых людей от такой диеты улучшается самочувствие или уходит лишний вес.

Красный, черный, безглютеновый. 6 рецептов небанальных куличей Подробнее

Чем безглютеновый хлеб отличается от обычного

Без глютена тесто не держит форму, поэтому пшеничную муку заменяют смесью рисовой, кукурузной и картофельной муки, крахмалами и загустителями. Эти ингредиенты хорошо очищены, а значит, клетчатки и витаминов группы В в них немного. Хлеб из муки грубого помола дает больше пищевых волокон, железа и фолатов, а безглютеновые аналоги чаще всего ничем не обогащены.

Крахмалы расщепляются быстро, поэтому гликемический индекс у такого хлеба нередко выше, чем у пшеничного: после куска сахар в крови растет резче и сытость проходит раньше. Чтобы изделие не крошилось и не напоминало резину, производители добавляют жиры и сахар. Сколько именно, зависит от рецепта. В одном хлебе сахара почти нет, в другом он идет в состав сразу в нескольких видах: сахар, глюкозный сироп, декстроза, патока, мед. В смесях для выпечки, печенье и батончиках сладкого обычно еще больше. Единой цифры назвать нельзя, и это как раз причина читать этикетку.

Сравните два хлеба на 100 граммов: смотрите на строку «углеводы, в том числе сахара», на клетчатку и на жиры. Если сахар стоит в списке состава в первой пятерке, вы покупаете скорее выпечку, чем хлеб. И последнее: безглютеновые продукты часто стоят заметно дороже обычных, а пользы здоровому человеку не прибавляют.

Надпись на упаковке не равна диете

Слова «без глютена» нередко пишут на мармеладе, чипсах и газировке, где глютена не было никогда. Это маркетинг, а не забота о здоровье. Есть и психологическая ловушка: человек считает продукт диетическим и съедает больше обычного. В итоге вес не снижается, а иногда растет. Еще одна проблема: когда человек сам выкидывает из меню хлеб и каши, он теряет клетчатку, и это часто заканчивается запорами.

Что делать, если безглютеновая диета нужна?

При целиакии единственное лечение — строгая безглютеновая диета на всю жизнь, и здесь специальные продукты оправданы. Даже крошки имеют значение: безглютеновым считается продукт, где меньше 20 мг глютена на килограмм. Ищите на упаковке знак перечеркнутого колоса. Осторожнее с овсом и крупами: на элеваторах и мельницах они нередко загрязняются пшеницей, поэтому берите те, на которых указано, что глютена нет.

Основу рациона лучше строить на продуктах, в которых глютена нет от природы: гречка, рис, пшено, кукуруза, картофель, бобовые, овощи, мясо, рыба, яйца. Специальные хлеб и смеси пусть будут дополнением. Отдельно следите за клетчаткой и железом: при безглютеновом питании их часто не хватает, и это стоит обсудить с врачом.

Белая смерть? Семь популярных мифов о хлебе разобрала диетолог Корогод Подробнее

Главное правило: не убирайте глютен сами

Если начать безглютеновую диету до обследования, анализы на целиакию могут оказаться ложноотрицательными, и болезнь останется незамеченной. Поэтому порядок такой: сначала гастроэнтеролог и анализ крови на антитела, при необходимости биопсия, и только потом решение о диете. Если же подозреваете чувствительность к глютену, две-три недели ведите дневник питания и записывайте, что вы съели и как себя чувствовали. Так вы и врач увидите закономерность.

Если диагноза у вас нет, хороший цельнозерновой хлеб с короткой этикеткой полезнее дорогого безглютенового из крахмалов.