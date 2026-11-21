Какую диету выбрать для снижения веса и изгнания жира из печени? Ученые нашли самый эффективный вариант. И он отличается от классического врачебного рецепта: все диеты хороши, главное — потреблять меньше калорий. Все оказалось иначе, дело не в калориях.

Новое клиническое исследование об это вышло в авторитетном журнале Cell Metabolism («Клеточный метаболизм»). Ученые доказывают, что главную роль играет не то, сколько вы едите (мало калорий), а что вы едите.

Три пути к одной цели

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели уникальный эксперимент. Они пригласили 42 взрослых человека с ожирением, предиабетом (состоянием, когда сахар в крови уже повышается, но до полноценного диабета 2 типа еще не дошло) и МАЖБП (метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, или в просторечии ожирение печени). Она почти всегда бывает при ожирении, предиабете или диабете 2-го типа, в России МАЖБП есть у 37 % граждан.

Участников случайным образом разделили на три группы. Каждую «посадили» на специальную диету, обеспечили продуктами и еженедельной консультацией диетолога.

Здоров ли человек с ожирением, если чувствует себя хорошо? Подробнее

Цель у всех была одинаковой — сбросить 10% от своего изначального веса. На это ушло около четырех-пяти месяцев. Разница заключалась лишь в содержимом тарелок:

Группа 1 сидела на кетогенной диете. Она содержала очень мало углеводов, они обеспечивали лишь 4% дневных калорий — это примерно 10–15 граммов углеводов в день. Фактически они отказались от всей углеводистой пищи, включая зерновые, фрукты, бобовые и даже многие овощи с крахмалом (картофель и все корнеплоды — морковь, свекла и т.д.). 73% всех дневных калорий они получали из разных жиров.

Она содержала очень мало углеводов, они обеспечивали лишь 4% дневных калорий — это примерно 10–15 граммов углеводов в день. Фактически они отказались от всей углеводистой пищи, включая зерновые, фрукты, бобовые и даже многие овощи с крахмалом (картофель и все корнеплоды — морковь, свекла и т.д.). 73% всех дневных калорий они получали из разных жиров. Группа 2 питалась знаменитой средиземноморской диетой.

средиземноморской диетой. Группу 3 посадили на низкожировую растительную диету.

В итоге все участники похудели примерно одинаково. В этом смысле диеты отличались мало. Но оказалось, что внутри организма они вызывали совсем разные изменения — обмен веществ перестраивался при каждой из них по-другому. И это поразило исследователей.

Тормозят часы жизни. Ученые назвали диеты, которые точно замедляют старение Подробнее

Что происходит в печени?

Особенно они удивились изменениям в печени — главной биохимической лаборатории организма. Та самая МАЖБП, которая сегодня встречается у каждого третьего взрослого человека и является прямым путем к циррозу, больше всех отступила на кетогенной диете. У сидевших на ней, количество жира в печени снизилось в среднем на 67%. Для сравнения: в группах средиземноморской и низкожировой диеты этот показатель составил лишь 45%.

Почему такая разница при примерно одинаковой потере веса? Исследователи объясняют это гормональным откликом печени. У участников кето-группы уровень инсулина (гормона, который приказывает организму запасать жир) упал сильнее всего. Одновременно вырос уровень глюкагона — гормона, который заставляет печень сжигать накопленное. В результате печень буквально «оттаяла» изнутри. Более того, её чувствительность к инсулину в кето-группе выросла в два-три раза сильнее, чем при остальных диетах.

Килограммы на месте. Узнайте, какие 12 частых ошибок мешают вам похудеть Подробнее

Предиабет излечился у половины участников

Еще более впечатляющими оказались данные по сахару в крови. Предиабет — это тихая угроза, которая годами разрушает сосуды и ведет к настоящему диабету, в группе кето-диеты прошла почти у половины участников (около 50%). И это случилось всего за четыре-пять месяцев. В группе со средиземноморской диетой таких счастливчиков оказалось 29%, а при низкожировой растительной диете — всего 7%.

«Мы знаем, что снижение веса улучшает здоровье, — говорит руководитель исследования Сэмюэл Кляйн. — Но наши данные показывают, что при больном метаболизме ограничение углеводов оказывает мощное терапевтическое воздействие, выходящее далеко за рамки простого похудения».

Степени ожирения. Инфографика Подробнее

Послесловие

Когда говорят о кето-диете, всегда вспоминают о холестерине. Ведь из-за обилия жиров, в том числе насыщенных (животных), его очень много при таком питании. Однако несмотря на то, что участники кето-группы получали почти три четверти калорий из жиров, уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), аполипопротеина В и триглицеридов в их крови при 24-часовом мониторинге не вырастал. Эти показатели снижались во всех трех группах одинаково, пропорционально потерянному весу.