Врач-диетолог, нутрициолог Софья Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, кому следует ограничить или исключить употребление хлеба, и дала рекомендации по выбору продукта при проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, хлеб не рекомендован людям с ожирением, диабетом и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Стандартно: у кого ожирение, диабет, проблемы с ЖКТ. В этом случае выбирается определённый хлеб, который можно. Ограничить употребление хлеба нужно и тем, кто на диете и у кого высокий ИМТ (высокий индекс массы тела)», — заявила Кованова.

Диетолог отметила, что людям с ожирением, диабетом и заболеваниями ЖКТ следует выбирать хлеб с отрубями, отличающийся высоким содержанием клетчатки, и ограничить употребление белого хлеба, особенно в вечернее время.

«Нужнл выбирать хлеб, где больше клетчатки — с отрубями. Потому как если с семенами — то хуже может быть переваривание. С проблемами ЖКТ нельзя есть белый хлеб», — сказала диетолог.

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