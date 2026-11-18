Регулярное употребление сладкой газировки представляет серьезную опасность для здоровья, особенно для растущего организма детей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Евгения Байтурова.

Она отметила, что в таком напитке сахар превышает норму, а красители и усилители вкуса вызывают привыкание и токсично влияют на печень.

По словам специалиста, сахар в жидком виде потребляется незаметно, поэтому ребенок может выпить значительно больше газировки, чем съесть сладостей. При регулярном употреблении растет риск диабета, нарушается липидный обмен, увеличивается вес, портятся зубы, страдает печень и теряется костная масса.

Байтурова предупредила, что подобное пристрастие способно привести к сахарному диабету II типа, ожирению, неалкогольной жировой болезни печени, сосудистым и сердечным заболеваниям. Оно также повышает риск болезней желудочно-кишечного тракта, остеопороза, кариеса и патологий почек.

Диетолог добавила, что при неблагоприятном развитии эти заболевания могут перейти в онкологию. Она также отметила вред газированной минеральной воды и посоветовала выпускать из нее газ перед употреблением.

Ранее врач Евгений Белоусов включил сладкую газировку в перечень самых вредных продуктов.