Пельмени дешевле 250 рублей за килограмм покупать не стоит, а развесной полуфабрикат лучше заменить продуктом в фабричной упаковке, где виден состав. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дала врач-диетолог, эндокринолог Ксения Потмальникова.

По ее словам, в мясном фарше низкого качества, особенно при нарушенной технологии производства или хранения, могут находиться патогенные бактерии, которые сохраняются даже после варки и вызывают интоксикацию и сальмонеллез. Специалист призвала внимательно читать состав и выбирать пельмени категории «А» или «Б». В первой содержание мяса в фарше превышает 80 процентов, во второй составляет от 60 до 80, тогда как самые дешевые пельмени категорий «В» и «Г» содержат менее 60 процентов мяса. Срок годности врач посоветовала проверять всегда, даже у замороженного продукта.

Покупателя должны насторожить мясо механической обвалки, большое количество E-добавок и очень долгий срок годности, поскольку чем он короче, тем натуральнее полуфабрикат. Слипшиеся пельмени, отметила диетолог, были разморожены, а затем заморожены снова, и в них уже могли начать размножаться бактерии. Она также рекомендовала изучать упаковку на предмет повреждений и уточнила, что пельмени должны быть белыми, не желтыми, без трещин и вмятин.

Доверять стоит проверенным производителям и рейтингам «Знака качества», где сообщают об опасных нарушениях хранения и производства, а изделия по ГОСТу, например ГОСТ 33394-2015, проходят более строгий контроль, чем выпущенные по техническим условиям.

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