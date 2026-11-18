Чтобы надолго сохранить хлеб от плесени, его необходимо класть не в холодильник, а в морозилку, рассказала в интервью «360» врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, в холодильнике хлеб будет плесневеть медленнее, однако из-за затвердевания крахмала может жестким.

«Не охлаждаем, а замораживаем. Нарезать порциями, использовать герметичную упаковку, убрать лишний воздух — и в шоковую заморозку при –18 градусах», — рекомендовала Лазуренко.

Размораживать хлеб следует либо при комнатной температуре, либо и в тостере, сказала она.

Ранее эксперт Юлия Смирнова рассказала, что хранение некоторых продуктов в холодильнике может их испортить. По ее словам, картофель не подходит для холодильника, так как на холоде крахмал активнее превращается в сахар и овощ становится слаще и мучнистее.