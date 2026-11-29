Хроническое воспаление, одним из основных триггеров которого выступает нарушение работы кишечника, представляет собой главную угрозу для сосудов и может провоцировать инфаркт, а не только холестериновые бляшки, как считалось ранее. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, патологический процесс начинается с развития дисбиоза. Недостаток пищевых волокон, избыток сахара, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов и хронический стресс приводят к сокращению популяции полезных микроорганизмов и размножению патогенной флоры.

Медик описал механизм развития патологии: вредоносные бактерии продуцируют липополисахариды, повреждающие слизистую оболочку кишечника и проникающие в кровоток. По воротной вене эти токсины направляются в печень. При избыточной нагрузке орган воспаляется и выбрасывает в кровь провоспалительные молекулы, которые разносятся по всему организму.

В результате внутренняя выстилка сосудов повреждается, становясь проницаемой для иммунных клеток, липидов и кальция, что стимулирует рост атеросклеротической бляшки.

«У людей с атеросклерозом уровень ЛПС в крови значительно выше, чем у здоровых. Эти токсины накапливаются прямо в бляшках и усиливают повреждение сосудов», — указал эксперт в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что холестерин сам по себе является необходимым строительным материалом для организма, а осложнения возникают исключительно на фоне воспаленной сосудистой стенки.

Таким образом, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться с коррекции рациона питания и поддержания здоровья ЖКТ.

Ранее доктор Вялов назвал двух главных врагов поджелудочной железы.