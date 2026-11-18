Бактерия, содержащаяся в сыре эмменталь, помогла снизить чувствительность кишечника к растяжению в опытах на животных, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в Food & Function.

Учёные изучали штамм CIRM-BIA129 бактерии Propionibacterium freudenreichii, предварительно выращенный в молочной среде. Эксперимент проводили на моделях, имитирующих синдром раздражённого кишечника.

Наиболее выраженное снижение чувствительности наблюдалось у животных, ранее перенёсших воспаление кишечника. Эффект сопровождался изменениями микрофлоры, в частности увеличением численности бактерии Akkermansia muciniphila.

Для оценки возможной пользы этого штамма для человека необходимы дополнительные клинические исследования. Полученные результаты пока относятся к экспериментам на животных.