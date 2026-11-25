Недостаток клетчатки в рационе может иметь серьезные последствия для здоровья желудочно-кишечного тракта, к такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликовал немецкий журнал Focus. Перевод статьи выполнил aif.ru.

Если кишечные бактерии не получают достаточно привычной пищи, они способны переключаться на белки, из которых состоит защитный слизистый слой кишечника. Слизистая оболочка выполняет важную функцию: она отделяет кишечные микроорганизмы от клеток стенок органа и препятствует их непосредственному контакту. В ее состав входят муцины — крупные белковые молекулы. Некоторые бактерии умеют расщеплять эти соединения и использовать содержащиеся в них питательные вещества.

Как выяснили ученые, при недостатке пищевых волокон такой процесс может усиливаться. В результате образуются вещества, потенциально неблагоприятные для организма. Среди них — фенилсульфат и п-крезилсульфат, которые возникают при бактериальном расщеплении аминокислоты тирозина. Особенно опасными эти соединения могут быть для людей с заболеваниями почек, поскольку их организм хуже справляется с выведением подобных веществ.

Помимо клетчатки, на работу кишечной микрофлоры влияют и растительные белки, которые не полностью перевариваются в тонком кишечнике. Они попадают в толстую кишку и становятся дополнительным источником питания для микроорганизмов. В результате образуются другие метаболиты, в том числе гиппуровая кислота и 3-фенилпропионат. Эти соединения в научных работах связывают с некоторыми благоприятными показателями здоровья, включая нормальную массу тела.

Специалисты рекомендуют взрослым получать около 30 граммов клетчатки ежедневно. Немецкое общество питания приводит пример меню, которое позволяет набрать эту норму за день: три ломтика цельнозернового хлеба весом 150 граммов, 250 граммов картофеля, 200 граммов брокколи, 200 граммов сладкого перца, одно яблоко и 125 граммов ягод. В сумме такой набор продуктов содержит около 30,2 грамма пищевых волокон.

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