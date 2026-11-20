Рацион спортсменов часто состоит из риса, куриной грудки, овсянки и яиц. Такое меню доступно по цене, позволяет легко контролировать количество белка и подходит для тренировок.

Однако у кишечника могут возникнуть проблемы с подобным питанием, отмечает врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

«Для желудка такая еда вполне подходит, и вопросов к ней нет. А вот у кишечника к спортивному меню серьёзные претензии — и дело не в калориях и не в белке», — написал доктор.

Он отметил, что отсутствие клетчатки делает спортивную диету губительной для кишечника.

Накануне врач-диетолог Софья Кованова рассказала, как есть хлеб без вреда для здоровья.

Ранее также стало известно, как составить здоровый рацион из недорогих продуктов.