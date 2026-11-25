На работу поджелудочный железы могут значительно влиять алкоголь и жирная еда, сообщил в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он пояснил, что когда в работе поджелудочной происходит сбой, ферменты железы начинают переваривать ее саму и возникает панкреатит.

Способствовать его развитию может алкоголь. По словам Вялова, спиртное, во-первых, отравляет клетки поджелудочной, во-вторых, заставляет ее производить ферменты в избытке, а в-третьих, сгущает панкреатический сок, который закупоривает протоки.



«В итоге ферменты не могут выйти в кишечник, накапливаются, активируются внутри железы и запускают самопереваривание. Безопасной дозы для поджелудочной нет», — подчеркнул доктор.

Жирная еда тоже вредна для железы. При ее употреблении поджелудочная запускает выработку липазы — фермента, который играет ключевую роль в расщеплении жиров при пищеварении. Если этот процесс происходит часто, то железа изнашивается, пояснил Вялов.

«Поджелудочная не болит, пока не случится беда, поэтому беречь ее нужно заранее», — резюмировал гастроэнтеролог.