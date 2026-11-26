Недавнее исследование группы онкологов из Центрально-Южного университета Китая показало, что наночастицы полистирола, который широко используется в пищевой упаковке, контейнерах и одноразовой посуде, способны усиливать развитие рака кишечника.

Что именно обнаружили учёные? Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Ученые все ближе подходят к пониманию того, как повседневный пластик может влиять на здоровье человека.

В эксперименте мышам вводили смесь химических веществ, провоцирующих рак толстой кишки, а части животных дополнительно давали наночастицы полистирола диаметром около 50 нм. Оказалось, что пластик ожидаемо накапливался преимущественно в лизосомах клеток толстой кишки — клеточных структурах, которые можно назвать «станциями переработки отходов». Однако, судя по результатам, наночастицы пластика перерабатываются в них с трудом, и у мышей с такой пищевой добавкой наблюдалось значительно больше опухолей. Кроме того, исследователи отметили связь между загрязнением пластиком, состоянием кишечного микробиома и здоровьем кишечника. В частности, наночастицы нарушали состав кишечных бактерий, включая снижение численности полезной бактерии Faecalibaculum rodentium, которая производит пропионовую кислоту, защищающую клетки от опухолевого перерождения.

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Опасен для людей моложе 50 лет

Другие научные работы последних лет также указывают на потенциальные риски, связанные с микро- и нанопластиком. Например, исследования на нормальных клетках человеческого кишечника показали, что нано- и микропластик может вызывать в них метаболические изменения, характерные для раковых клеток, что позволяет рассматривать хроническое воздействие пластика как дополнительный фактор риска.

Эксперименты свидетельствуют о том, что длительное воздействие низких доз полистирольных наночастиц может усиливать метастатический потенциал уже существующих клеток колоректального рака, запуская в них структурные и транскрипционные перестройки. Кроме того, анализ тканей пациентов с колоректальным раком показал, что опухолевые и окружающие их ткани содержат больше микропластика, чем кровь, а в самих опухолях обнаруживается большее разнообразие микропластика, чем в здоровых тканях.

Обсуждается и связь хронического воздействия пластика с воспалительными заболеваниями кишечника, которые сами по себе повышают риск колоректального рака. Существуют также опасения, что микропластик может способствовать росту заболеваемости раком кишечника у людей младше 50 лет.

Он везде: йогурты, мясо, птица, овощи

Важно понимать, что речь идет о материале, который нередко относят к числу «не самых опасных» продуктов химического синтеза. Полистирол химически довольно инертен, а регулирующие органы, включая FDA, десятилетиями допускают его использование для контакта с пищей. Однако масштаб его присутствия в повседневной жизни таков, что даже относительно умеренная способность этого полимера к образованию микро- и наночастиц превращает его в фактор практически неизбежного бытового воздействия. Полистирол — один из самых распространенных пластиков в мире. По данным за 2019 год, его годовое производство составило около 21 миллиона тонн, что соответствует примерно 5% всех производимых полимеров, а в упаковочном секторе Европы на полимеры приходится более 40% спроса, и полистирол занимает там заметное место.

В пищевой промышленности и общественном питании полистирол представлен особенно плотно: из него делают стаканчики для йогуртов, сливок и молочных коктейлей, лотки для мяса, птицы и овощей, контейнеры для яиц, упаковку для выпечки и кондитерских изделий, а вспененный полистирол превращается в ланч-боксы, подложки для продуктов, одноразовые контейнеры для лапши быстрого приготовления и кофе. Его ценят за легкость, жесткость, гигиеничность и способность продлевать срок хранения продуктов за счет термоизоляции, и именно эта повсеместность — от полки супермаркета до офисного кулера — делает потенциальное образование наночастиц не абстрактным сценарием, а вопросом бытового масштаба.

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Разрушается слой за слоем

Наночастицы полистирола при этом не синтезируются специально для упаковки — они возникают в результате разрушения уже готового материала под действием целого набора факторов. Первый и самый универсальный механизм — это механическое истирание и растрескивание. Любое трение, резка, изгиб или вибрация, будь то мытье контейнера, встряхивание бутылки или работа кухонного блендера, создают микротрещины, от которых откалываются всё более мелкие фрагменты.

В экспериментах с постепенной деградацией полистирольных частиц было видно, как с поверхности сначала отслаиваются внешние слои, а затем материал распадается на фрагменты размером менее 100 нм.

Второй мощный фактор — ультрафиолетовое излучение и температура. Под действием УФ-света в полимере запускаются фотохимические реакции с участием свободных радикалов, которые разрывают полимерные цепи и приводят к высвобождению наноразмерных частиц, сохраняющих химическую «подпись» исходного пластика. Для вспененного полистирола этот путь особенно эффективен, поскольку его ячеистая структура состоит из очень тонких стенок, быстро разрушающихся на солнце.

Третий механизм — химическая и биологическая деградация. Вода и микроорганизмы также способны постепенно разрушать полистирол. Например, морские бактерии, такие как Alcanivorax xenomutans и Halomonas titanicae, были подтверждены как агенты, разлагающие полистирол с образованием микро- и наночастиц.

Наконец, для пищевой упаковки существует специфический бытовой сценарий, который делает образование наночастиц особенно интенсивным. При контакте с горячей водой или пищей, особенно содержащей масло, вспененный полистирол разрушается активнее, и исследования показали, что при температуре выше максимальной рабочей, около 70 °C, пенополистирол становится уязвимым, а контакт с маслом приводит к разрушению ячеек пены и высвобождению в 10⁴ раз большего количества наночастиц по сравнению с контейнерами без масла. Даже на поверхности сухих лапшичных ланч-боксов из пенополистирола обнаруживается порядка 10⁷ наночастиц, прикрепленных к стенкам еще до начала использования.

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При этом важно сохранять научную осторожность. Ключевое ограничение китайского исследования связано с использованными дозировками. Концентрация нанопластика в эксперименте на мышах была значительно выше той, с которой человек сталкивается в реальной жизни. Кроме того, метаболизм грызунов и человека может различаться, что ограничивает прямую экстраполяцию результатов на людей. Тем не менее эти данные представляют собой серьезный сигнал и помогают понять, что микро- и нанопластик, который мы неизбежно потребляем, может быть не просто инертным «наполнителем», а активным фактором, способным в долгосрочной перспективе влиять на здоровье кишечника и повышать онкологические риски. Полистирол оказывается материалом, который в силу своей распространенности и особенностей деградации постоянно «поставляет» в окружающую среду и в пищу наноразмерные фрагменты. Это не делает его уникально токсичным в химическом смысле, но объясняет, почему даже «не самый опасный» пластик заслуживает внимания в контексте долгосрочных эффектов. Особенно когда речь идет о нагревании, контакте с жирами и многократном использовании упаковки.