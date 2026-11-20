При подготовке дачи к зиме важно помнить, что неотапливаемый дом не заменяет холодильник или морозильную камеру. Температура в нем постоянно меняется: зимой продукты могут замерзать, а во время оттепелей оттаивать, также может образовываться конденсат. Такие колебания способны ухудшить качество продуктов и сделать некоторые из них небезопасными для употребления. Специалист в области пищевой безопасности Ксения Кузнецова рассказала aif.ru, какие продукты выдержат зимовку на даче, а какие лучше увезти в город уже сейчас.

Что можно оставить на даче

Наиболее устойчивы к длительному хранению соль и сахар. Они хорошо переносят низкие температуры, но нуждаются в защите от влаги. Их лучше пересыпать в герметичные емкости.

Также можно оставить сухие крупы, макаронные изделия и бобовые, если условия хранения соответствуют рекомендациям производителя. Важно, чтобы помещение оставалось сухим, а упаковка защищала содержимое от конденсата, насекомых и грызунов. При высокой влажности даже сухие продукты могут заплесневеть.

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Какие продукты требуют особого внимания

В первую очередь это консервы и домашние заготовки. Несмотря на длительные сроки хранения, большинство таких продуктов не рассчитано на замораживание. При отрицательных температурах жидкость внутри банки расширяется, что может привести к повреждению упаковки и нарушению герметичности. Особенно уязвимы стеклянные банки с домашними соленьями, вареньем и компотами. Нарушение герметичности делает продукт потенциально опасным - в него могут проникнуть микроорганизмы.

Растительные масла, орехи, семечки и шоколад также лучше забрать домой. Из-за температурных колебаний и длительного хранения жиры могут окисляться, приобретая неприятный вкус и запах. Шоколад при этом может покрыться белесым налетом, который обычно связан с изменением структуры жиров или кристаллизацией сахара и сам по себе не свидетельствует об опасности продукта.

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Что категорически нельзя оставлять до весны

Мясо, рыбу, молочные продукты, колбасы, готовые блюда и другую скоропортящуюся пищу. Даже если зимой они замерзнут, при первой продолжительной оттепели начнут размораживаться. Это создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011, такие продукты требуют непрерывного холодового режима, который в неотапливаемом доме обеспечить невозможно.

Свежие овощи и фрукты также не стоит оставлять в обычном неотапливаемом доме. Без подходящих условий они могут замерзнуть, потерять структуру и быстро испортиться после оттаивания.

Перед отъездом рекомендую проверить сроки годности, убрать продукты с пола и подоконников, защитить запасы от влаги и грызунов. Весной необходимо осмотреть оставленные продукты: при появлении плесени, следов вредителей, повреждений упаковки или постороннего запаха употреблять их нельзя.

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Главное, на что стоит ориентироваться, - условия и сроки хранения, указанные производителем. Даже продукт с длительным сроком годности может испортиться, если несколько месяцев находился в неподходящих условиях. Если нет уверенности, что на даче зимой будет соблюдаться необходимый температурный режим, продукты лучше забрать домой».