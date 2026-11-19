Каша, как молочная, так и сваренная на воде, хороша с пылу с жару. Разогретая овсянка или пшенная каша уже не такая аппетитная, какой она была после приготовления. Не нужно давиться и доедать ее, если после вчерашнего завтрака осталась каша, нужно приготовить из нее что-нибудь вкусное. Вариантов масса. Делимся удачными рецептами блюд из вчерашней каши, как молочной, так и сваренной на воде.

Советы:

В рецептах дан вес уже готовой каши, не крупы.

Учитывайте, сколько сахара вы добавили при приготовлении, для некоторых блюд не подойдет сладкая каша.

Добавляйте муку постепенно, так как утренняя каша бывает разной густоты, нужно смотреть, сколько она возьмет муки и/или крахмала.

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Банановые оладьи из овсянки

200 г овсяной каши (можно взять молочную или на воде)

1 банан

1 яйцо

3-5 ст. л. муки

½ ч. л. разрыхлителя

соль

растительное масло для жарки

Шаг 1. Разомните банан вилкой, смешайте с кашей и яйцом.

Шаг 2. Добавьте соль, разрыхлитель и муку. Тесто должно медленно сползать с ложки, а не литься.

Шаг 3. Выкладывайте по столовой ложке на смазанную маслом сковороду.

Шаг 4. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

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Яблочные кексы с овсянкой

150 г овсяной каши (подойдет молочная или на воде)

1 среднее яблоко

1 яйцо

50 г сахара

40 мл растительного масла

¾ стакана муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка корицы или кардамона

Шаг 1. Натрите яблоко на крупной терке.

Шаг 2. Смешайте яйцо с сахаром и маслом, добавьте кашу и яблоко.

Шаг 3. Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте только до исчезновения сухой муки. Если тесто слишком плотное и с трудом набирается ложкой, добавьте 1–2 ст. л. молока или воды.

Шаг 4. Наполните формочки на три четверти. Выпекайте при 180 градусах в течение примерно 30 минут, пока шпажка не будет выходить без сырого теста.

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Запеченная овсянка с ягодами

250 г овсянки

1 яйцо

100 г ягод (можно взять замороженные)

1 ст. л. сахара по желанию

2–4 ст. л. молока или воды

1 ч. л. растительного масла для формы

Шаг 1. Размешайте кашу с яйцом и сахаром. Если каша очень густая, добавьте столько молока или воды, чтобы массу можно было легко разровнять ложкой.

Шаг 2. Выложите в небольшую смазанную форму. Рассыпьте сверху ягоды и слегка вдавите их в кашу. Замороженные ягоды можно не размораживать.

Шаг 3. Запекайте при 180 градусах 25–35 минут, пока середина не схватится. Дайте постоять 5 минут перед подачей.

Овсяные лепешки с сыром

200 г густой овсяной каши (лучше на воде, без сахара)

70 г твердого сыра

1 яйцо

½ стакана муки

зелень

растительное масло для жарки

перец и соль

Шаг 1. Натрите сыр и смешайте с кашей, яйцом и зеленым луком.

Шаг 2. Постепенно добавляйте муку, пока из массы не получится слепить мягкие лепешки.

Шаг 3. Влажными руками сформуйте лепешки толщиной около 1 см. Жарьте на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

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Творожно-пшенные сырники

250 г творога (отжатого или сухого)

100 г густой пшенной каши (можно на воде или на молоке)

1 желток

сахар по вкусу

2-3 ст. л. муки

соль

масло для жарки

Шаг 1. Разомните творог вилкой и смешайте с пшенкой, желтком, сахаром и солью.

Шаг 2. Вмешайте муку: масса должна оставаться мягкой, но держать форму.

Шаг 3. Сформуйте сырники и слегка обваляйте в муке.

Шаг 4. Жарьте на умеренно слабом огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной или вареньем.

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Перцы с пшенкой и грибами

200 г несладкой пшенной каши (лучше на воде, без сахара)

2 болгарских перца

200 г резаных шампиньонов

1 небольшая луковица

60 г сыра твердого

растительное масло для жарки

соль и перец

Шаг 1. Разрежьте перцы вдоль и удалите семена. Положите половинки срезом вверх в форму и запекайте 15 минут при 190 градусах.

Шаг 2. Тем временем обжарьте нарезанный лук 2–3 минуты.

Шаг 3. Добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте еще 6–8 минут, пока лишняя жидкость не испарится.

Шаг 4. Смешайте с пшенкой, посолите и поперчите. Если начинка суховата, добавьте ложку сметаны или воды.

Шаг 5. Наполните перцы, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут, пока перцы не станут мягкими.

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Пшенная запеканка с тыквой

250 г пшенной каши (на молоке или на воде)

200 г запеченной мякоти тыквы

2 яйца

2 ст. л. сахара

корица

30 г изюма

масло для формы

Шаг 1. Размешайте яйца с сахаром и корицей. Добавьте кашу и тыквенное пюре, перемешайте и всыпьте изюм.

Шаг 2. Переложите в небольшую смазанную форму и запекайте при 180 градусах 30–40 минут, пока середина не схватится.

Шаг 3. Дайте запеканке постоять 10 минут: так ее будет легче нарезать.

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Тонкие блинчики из манной каши

150 г манной каши (лучше на молоке)

2 яйца

1-1,5 стакана молока

100 г муки

растительное масло

соль и сахар

ваниль, мускатный орех, кардамон по вкусу

Шаг 1. Взбейте блендером кашу, яйца и 220 мл молока до однородности. Добавьте муку, соль, сахар и масло, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Шаг 2. Проверьте густоту: тесто должно легко растекаться по сковороде. Если оно загустело, понемногу влейте оставшееся молоко.

Шаг 3. Наливайте тесто тонким слоем на хорошо разогретую, слегка смазанную сковороду.

Шаг 4. Переворачивайте, когда верх перестанет блестеть, а края подрумянятся. Со второй стороны жарьте еще 20–30 секунд.

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Лимонный пудинг из манки

200 г манной каши

1 яйцо

20–30 г сахара

цедра ½ лимона

1 ч. л. лимонного сока

1–2 ст. л. молока при необходимости

масло для формочек

Шаг 1. Взбейте кашу с яйцом, сахаром, цедрой и соком. Если масса слишком густая и не разравнивается ложкой, добавьте немного молока.

Шаг 2. Разложите по смазанным формочкам. Выпекайте при 170 градусах 20–25 минут, пока края и середина не схватятся.

Шаг 3. Дайте пудингу остыть 10 минут. Подавайте теплым или охлажденным.

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Манные клецки с сыром

200 г густой холодной манной каши без сахара

1 желток

40 г мелко натертого пармезана или другого твердого сыра

35–60 г муки плюс немного для обваливания

20 г сливочного масла

соль и перец

Шаг 1. Смешайте манку с желтком, сыром и перцем.

Шаг 2. Вмешайте сначала 35 г муки, а остальную добавляйте понемногу, только если масса не держит форму.

Шаг 3. Сформуйте небольшие клецки двумя чайными ложками (обмакивайте их в воду) и слегка припылите мукой.

Шаг 4. Опустите одну пробную клецку в слабо кипящую подсоленную воду. Если она распадается, вмешайте в массу еще 1 ст. л. муки.

Шаг 5. Варите небольшими партиями примерно 1–2 минуты после всплытия.

Шаг 6. Достаньте шумовкой и перемешайте с растопленным сливочным маслом.

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Шоколадные маффины из молочной гречки

150 г молочной гречневой каши

1 яйцо

60 г сахара

40 мл растительного масла

110 г муки

20 г какао без сахара

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1–3 ст. л. молока при необходимости

Шаг 1. Взбейте блендером кашу с яйцом, сахаром и маслом, чтобы разбить крупинки гречки.

Шаг 2. Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Соедините с гречневой массой и перемешайте только до исчезновения сухих участков. Если тесто слишком плотное, добавляйте молоко по ложке.

Шаг 4. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на три четверти.

Шаг 5. Выпекайте при 180 градусах в течение 20–25 минут. На шпажке могут остаться влажные крошки, но не сырое тесто.