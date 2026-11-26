Нут (Cicer arietinum) выращивают уже около 7500 лет — его родиной считаются Турция и Левант. В разных культурах ему приписывали почти магические свойства: в Древнем Риме считали пищей богини любви Венеры, в Индии связывали с богиней богатства Лакшми. Сегодня нут ценят за более прозаичные, но не менее важные качества — сытность, ореховое послевкусие и богатый состав. Разбираемся, чем полезен турецкий горох, как его правильно готовить и кому он может навредить.

Пищевая ценность и калорийность нута

Нут — это бобовая культура с округлыми зёрнами от светло-зелёного до тёмно-коричневого цвета. В 100 граммах варёного продукта содержится примерно 164 ккал (по некоторым данным, калорийность варьируется в зависимости от сорта и способа приготовления). При этом нут — источник 20–30% суточной нормы белка на 100 г, а также растительной клетчатки, аминокислот, железа, магния, селена, цинка и витаминов группы В. В варёном виде на 100 г приходится около 9–10 г белков, 2–3 г жиров и 27 г углеводов при 7–8 г пищевых волокон.

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Польза нута для здоровья

Польза нута подтверждается и диетологами, и гастроэнтерологами. Прежде всего, он помогает контролировать вес: даже небольшая порция быстро утоляет голод благодаря высокому содержанию белка и клетчатки. Нут полезен для сердечно-сосудистой системы — он нормализует уровень натрия и регулирует артериальное давление, а холин и клетчатка способствуют снижению «плохого» холестерина.

Отдельного внимания заслуживает низкий гликемический индекс нута: он замедляет усвоение углеводов и нормализует уровень сахара в крови, что особенно важно при диабете 2-го типа. Врачи советуют включать нут в рацион при анемии — он богат железом, кальцием и фосфором, повышает гемоглобин и укрепляет костную ткань. Кроме того, растительный белок нута способствует набору мышечной массы, что делает его популярным среди спортсменов и вегетарианцев.

Подготовка нута: замачивание и варка

Главный секрет вкусного нута — длительное замачивание. Оптимальное время — 8–12 часов (удобнее всего оставить на ночь), при этом воды должно быть в 3–4 раза больше, чем самих бобов. Если время поджимает, можно залить нут кипятком на 2–3 часа, но текстура может получиться менее нежной. Некоторые хозяйки добавляют при замачивании щепотку соды — она делает нут мягче и сокращает время варки, но соду нужно тщательно смыть.

После замачивания нут промывают, заливают свежей водой (примерно 2,5–3 части воды на 1 часть нута), доводят до кипения, снимают пену и варят на минимальном огне 40–60 минут до мягкости. Солить лучше в конце варки, чтобы зёрна остались мягкими, но не разварились. Без замачивания время приготовления увеличивается до 2–3 часов.

Простые рецепты с нутом для повседневного меню

Варёный нут — универсальная основа, а для первых экспериментов на кухне подойдут блюда, которые не требуют особых навыков. Вот несколько проверенных вариантов.

Классический хумус

Самый известный вариант — хумус, закуска ближневосточной кухни. Для него понадобится 1 стакан сухого нута (или 2 стакана варёного/консервированного), 2–3 столовые ложки тахини (кунжутной пасты), 2–3 столовые ложки лимонного сока, 1–2 зубчика чеснока, 2–3 столовые ложки оливкового масла и соль по вкусу. Если используется сухой нут, его замачивают на ночь и отваривают до мягкости (40–60 минут). Затем все ингредиенты измельчают в блендере до однородной массы, постепенно добавляя воду или жидкость из-под нута для нужной консистенции. Подают хумус с паприкой, оливковым маслом и лепёшками.

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Салат с нутом и овощами

Салат с нутом — быстрый и сытный вариант. На 4 порции нужно 300 г нута, 3–4 мясистых томата и 2 болгарских перца. Нут замачивают на 3–4 часа, отваривают до готовности, а затем смешивают с нарезанными овощами. Для заправки смешивают 2 столовые ложки мёда, 1 столовую ложку дижонской горчицы, оливковое масло и лимонный сок. Готовый салат можно украсить брынзой.

Суп из нута с овощами

Нутовый суп готовят на овощном или курином бульоне. На 4–5 порций понадобится 200 г нута, 160 г лука, 300 г моркови, 300 г болгарского перца, 400 г картофеля и 1 столовая ложка томатной пасты. Нут замачивают на 10–12 часов и варят около часа, не сливая жидкость. Лук, морковь и перец обжаривают, добавляют томатную пасту, соединяют с нутом и картофелем и варят до мягкости картофеля. Подают с рубленым укропом.

Фалафель, запечённый в духовке

Любителям хрустящей корочки стоит попробовать фалафель. Для него нужен сырой (только замоченный, но не варёный!) нут — 200–250 г, который оставляют в воде с чайной ложкой соды на 12 часов. Затем нут измельчают в блендере с луком, чесноком, петрушкой, зирой, паприкой, солью и перцем. Из полученной массы влажными руками формируют шарики, поливают оливковым маслом и запекают при 180 градусах около 30 минут. Это более лёгкая альтернатива классическому фритюру.

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Противопоказания и возможный вред

Несмотря на внушительный список полезных свойств, нут подходит не всем. Главное ограничение — индивидуальная непереносимость и аллергия на бобовые, которая может проявляться сыпью, тошнотой или дискомфортом. Гастроэнтерологи также не рекомендуют нут при язве желудка или кишечника, болезни Крона, патологиях почек и мочевого пузыря.

Даже у здоровых людей нут может вызывать вздутие живота и метеоризм — это связано с высоким содержанием клетчатки и олигосахаридов, которые ферментируются в кишечнике. Чтобы снизить риск дискомфорта, важно соблюдать правило замачивания: оно помогает вымыть фитаты, которые мешают усвоению кальция и витаминов группы В, и облегчает переваривание. Людям с чувствительным пищеварением начинать знакомство с нутом стоит с небольших порций. С осторожностью нут дают детям дошкольного возраста — пищеварительная система ребёнка ещё не до конца сформирована.