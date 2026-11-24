Ноябрьский календарь все увереннее перелистывает страницы в сторону устойчивых холодов, а значит, у садоводов остаются считаные дни, чтобы завершить финальные работы на участке без спешки и фатальных промахов. Нередко в стремлении защитить любимые посадки от морозов дачники действуют слишком радикально — обрезают все под корень и укутывают каждый куст в несколько слоев спанбонда, чем только вредят растениям.

О том, как грамотно оценить состояние участка перед зимовкой и кому действительно нужна помощь, а кого лучше оставить в покое, aif.ru рассказала ландшафтный архитектор Светослава Тютина.

Обрезка растений осенью

Осенняя подготовка сада к зиме — это не тотальная обрезка и укрытие всех растений без разбора. Чтобы растения хорошо перенесли холодный сезон и весной не пострадали от ошибок ухода, сначала оценивают состояние участка, а уже затем выбирают необходимые работы. Важны возраст сада, время посадки растений, их состояние, погода и влажность почвы.

Осенью можно убрать сухие и поломанные ветки, а также срезать соцветия. Удаление поврежденных частей относится к санитарной обрезке. Однако формовочная стрижка подходит не всем растениям, поэтому перед ней важно определить вид растения и понять, где уже заложились цветочные почки будущего года. Например, у метельчатой гортензии осенью срезают только соцветия — до первой почки после цветочной кисти. Формовочную обрезку этого растения проводят весной. Такой подход помогает не удалять осенью те части, которые нужны для дальнейшего развития растения.

Осень также не означает, что все отцветшие многолетники нужно срезать под корень. Оставленные ветки некоторых растений зимой задерживают снег и помогают защищать корни от промерзания. Поэтому решение об обрезке принимают с учетом особенностей конкретного многолетника. Главный принцип — не обрезать все подряд. Осенью удаляют то, что действительно требует санитарной обработки, а формирование растения проводят в подходящий для него срок. Осенняя стрижка с секретом. Две важные процедуры для гортензии в ноябре Подробнее

Подготовка хвойных растений к зиме: полив, осмотр и защита от солнца

Хвойные и вечнозеленые растения также не нуждаются в тотальной осенней стрижке. Перед зимой важно оценить их состояние, проверить, нет ли болезней и вредителей, а также обеспечить растениям достаточное количество воды. Для хвойных особенно важен влагозарядный полив — обильное увлажнение перед наступлением зимы. Растения должны уходить в холодный сезон не пересушенными: это помогает хвое и веткам не повреждаться. Хвойные просыпаются одними из первых, поэтому осенняя подготовка важна для их состояния после зимы.

Формовочную стрижку хвойных лучше проводить до октября, например в сентябре, либо отложить до начала весны. Одновременно следует оценить, нужно ли конкретному растению укрытие от яркого солнца. Не переживут русскую зиму. Почему гибнут дорогие ели, пихты, кедры Подробнее

Какие растения можно оставить зимовать без укрытия

Укрытие требуется не каждому дереву или кустарнику. Например, обычную ель дополнительно укрывать и связывать не нужно: ее ветки достаточно крепкие, чтобы выдерживать снеговую нагрузку. Осенью ель рекомендуется обработать от болезней и вредителей, особенно от тех, что зимуют на коре, и провести влагозарядный полив.

Без дополнительного укрытия могут зимовать и другие перечисленные растения:

- спирея;

- калина;

- многолетники;

- плодовые деревья.

При этом важно выбирать растения, подходящие климату региона. Само по себе большое количество укрывного материала не означает, что сад хорошо подготовлен к зиме. Чрезмерное или неправильное укрытие может привести к тому, что растение начнет выпревать. Если укрытия весной снять несвоевременно, растению может потребоваться сильная обрезка; в некоторых случаях оно может погибнуть. Поэтому укрывают только те растения, которым защита действительно нужна, а весной снимают укрытия своевременно. Успеть до зимы. Закрываем сезон правильно: чек-лист работ на даче в ноябре Подробнее

Осенний полив: ориентир — состояние почвы и погода

Похолодание не означает, что растения больше не нужно поливать. Даже если автоматический полив отключен или законсервирован, лиственные и хвойные растения продолжают нуждаться во влаге, пока сад полностью не уйдет в зиму. Важно, чтобы они не оказались пересушенными перед холодами. При этом полив не должен быть автоматическим решением «на всякий случай». Если осенью идут затяжные дожди, дополнительно проливать растения не требуется. Перед поливом стоит проверить почву: влажная она или сухая. Решение о дополнительном увлажнении принимают с учетом фактического состояния земли и погодных условий.

Что делать с опавшей листвой на газоне и в цветниках

Опавшие листья с газона лучше убирать. Если оставить их там в большом количестве, на газоне могут появиться пятна, а сам он может начать болеть. В цветниках и под деревьями всю листву убирать необязательно: дополнительная органика может быть полезна. Но сначала нужно убедиться, что деревья здоровы. Если листья поражены или больны, их лучше полностью собрать и вывезти с участка. Такие листья могут стать источником распространения заболеваний. Берём от плодовых. Агроном Арефьев, как сделать компост из листьев Подробнее

Как подготовить систему автополива к зиме

Перед зимой необходимо законсервировать систему автополива. Подземные трубы не видны на участке, но их также нужно подготовить к морозному сезону. Основные действия:

- Убрать насос на зиму в теплое помещение.

- Опустошить емкость для автополива, если она установлена.

- Продуть систему, чтобы в трубах, проложенных под землей, не оставалась вода.

Законсервировать систему можно самостоятельно или с помощью специалистов. Отключить автополив недостаточно: важно выполнить все необходимые действия, чтобы в трубах не сохранялась вода. Искать снег? Как спасти огород после потепления в ноябре: советы эксперта Подробнее

Снеговая нагрузка: заранее продумать уборку снега

При подготовке сада стоит заранее определить, куда будет складываться снег, который убирают с дорожек. Даже растения, способные выдерживать определенную снеговую нагрузку, могут пострадать, если снега окажется слишком много. В течение зимы иногда приходится дополнительно очищать растения, чтобы ветки не сломались. Особое внимание кустарникам нужно уделять весной, когда начинается таяние снега. Снежный покров может покрыться сверху ледяной коркой и долго сохраняться. Если на кустах образовались большие снежные шапки, их при необходимости аккуратно очищают.