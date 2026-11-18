Обильные снегопады, прошедшие минувшей ночью, накрыли плотным покрывалом практически всю Центральную Россию, заставив дачников всерьез задуматься о сохранности загородных посадок. Тяжелые мокрые шапки на ветвях плодовых деревьев и декоративных хвойных культур способны за считаные часы сломать даже крепкие скелетные сучья, тем более что в ближайшие дни синоптики прогнозируют оттепель с мокрым снегом и ледяными дождями, когда нагрузка на кроны станет максимальной.

Первым делом специалисты рекомендуют осмотреть посадки и освободить кроны от тяжести, пока снег не слежался и не превратился в лед.

«Налипший мокрый снег можно аккуратно стряхнуть метелкой, стараясь не повредить побеги, — рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru агроном Ефим Матвеев. — Для растений, которые регулярно страдают от снеголомов и обледенения, желательно заранее предусмотреть защитные конструкции: подпорки, каркасы или аккуратную обвязку кроны».

Если какая-то ветка все же не выдержала нагрузки и надломилась, необходимо выполнить санитарную обрезку, аккуратно удалив поврежденную часть до здоровой древесины. При этом санитарную чистку допустимо проводить в любой сезон, тогда как любую формирующую обрезку лучше отложить до весны.

«Главное правило: при неблагоприятных погодных условиях не пытаться ускорить естественные процессы, — напоминает агроном. — Если ветви обледенели, нужно дождаться оттепели, оценить повреждения и только после этого принимать решение об обрезке или восстановлении растения».

Попытки сбить ледяную корку вручную или оттаять ветви на морозе неизбежно приводят к глубоким разрывам коры и гибели побегов, поэтому терпение в такую погоду становится лучшим союзником садовода.

Ранее агроном Людмила Воинкова предостерегла дачников от серьезной ошибки в укрытии цветов.