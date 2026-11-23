Снегопады и устойчивое похолодание в средней полосе окончательно закрыли дачный сезон - природа перешла на зимний режим. Однако перед тем как надолго попрощаться с участком до весны, владельцам загородных домов важно убедиться, что инженерные коммуникации готовы к предстоящим морозам.



«Подземные трубы не видны на участке, но их также нужно подготовить к морозному сезону, - рассказала aif.ru ландшафтный архитектор Светослава Тютина. - Отключить автополив недостаточно: важно выполнить все необходимые действия, чтобы в трубах не сохранялась вода».



Перед зимой, подчеркивает эксперт, необходимо правильно законсервировать систему автополива, и сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Главное - соблюсти три обязательных шага: убрать насос на зиму в теплое помещение, полностью опустошить накопительную емкость, если она установлена на участке, и тщательно продуть систему, чтобы в магистралях, проложенных под землей, не оставалась влага.



Ранее агроном Ефим Матвеев предупредил, какие перепады погоды в ноябре могут погубить сад.