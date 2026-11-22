Погода в Центральной России в этом ноябре устроила настоящие температурные качели: еще недавно лежал снег, затем выдались сухие прохладные дни, следом зарядили дожди, а уже на следующей неделе синоптики прогнозируют возвращение ночных заморозков. Конечно, многих дачников волнует вопрос: не повредят ли резкие смены тепла и холода плодовым деревьям, ягодным кустарникам и многолетникам перед началом зимы.



«Колебания в диапазоне примерно +-1 для взрослых, уже закаленных деревьев и кустарников не опасно, - успокаивает агроном Ефим Матвеев. - Если холодные ночи уже были, то механизм морозостойкости у растений включен».



Однако при более серьезных погодных контрастах посадки действительно могут сбиться с биологического ритма. «Опасны колебания от +5 к -5, то есть с амплитудой от 10 градусов, растение не понимает, что делать - «пробуждаться» или «спать», - объясняет Матвеев.



Чтобы помочь саду спокойно пережить предстоящие ночные заморозки после дождей, стоит обратить внимание на состояние приствольных кругов. После обильных осадков важно убедиться, что у корней не застаивается талая и дождевая вода, иначе при резком похолодании образуется ледяная корка, перекрывающая доступ кислорода. Почву вокруг молодых саженцев и теплолюбивых культур стоит замульчировать торфом, перегноем, сухой листвой или лапником - такой слой сгладит резкие перепады температур в верхнем слое грунта. А вот любые подкормки и влагозарядковые поливы сейчас необходимо полностью исключить, чтобы не спровоцировать преждевременное пробуждение почек перед настоящей зимой.



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