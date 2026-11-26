Ноябрьский снегопад не всегда означает завершение дачного сезона. Перед наступлением устойчивых морозов участку требуется дополнительная подготовка. Об этом пишет URA.RU.

Тяжелый снег может повредить ветви деревьев, укрытия растений и теплицы, а отсутствие защиты повышает риск вымерзания теплолюбивых культур.

Объем оставшихся работ зависит от состояния почвы. Если земля еще не промерзла, возможны подзимние посевы и другие сезонные мероприятия. При замерзшем грунте основное внимание уделяется защите растений и садовых конструкций.

Мокрый снег создает серьезную нагрузку на кроны, особенно у хвойных и молодых деревьев. Под его весом ветви могут деформироваться и ломаться. После снегопада налипшую массу можно осторожно удалить мягкой щеткой или рукой, избегая резких движений. Хвойные растения с раскидистой кроной нуждаются в свободной обвязке шпагатом.

Снежный покров защищает почву от сильного промерзания и обеспечивает дополнительный запас влаги. Для удержания снега на участке используют специальные щиты, хворост, обрезанные ветви, а также сухие стебли кукурузы и подсолнечника.

Снег также помогает защитить корни теплолюбивых растений — роз, гортензий и винограда. Его можно распределить вокруг кустов после подмерзания почвы. Однако слишком толстый слой при еще теплой земле повышает риск выпревания во время оттепели.

С наступлением холодов мыши и зайцы активнее ищут пищу, поэтому кора молодых яблонь и груш становится уязвимой. Для защиты стволов подходят пластиковая или металлическая сетка, лапник и плотный нетканый материал. Защитное покрытие обычно размещают на высоте 50–100 сантиметров.

Отдельного внимания требуют укрытия роз и других теплолюбивых растений. Важное значение имеют целостность каркасов, надежное крепление укрывного материала и отсутствие скоплений снега на крышах.

Снеговая нагрузка опасна и для теплиц из поликарбоната и стекла. Дополнительные подпорки под несущими дугами помогают снизить риск деформации и повреждения конструкции.

После образования устойчивого снежного покрова влагозарядный полив обычно не требуется, так как весной почва получит влагу за счет таяния снега.

С обрезкой во время снегопада и сразу после него лучше повременить. Санитарную обрезку проводят в сухую погоду при умеренном морозе, не ниже −5 °C.

Если почва еще поддается обработке, возможен подзимний посев укропа, петрушки, шпината, листового салата и моркови. Семена размещают в уже подмерзшем грунте, чтобы они не успели прорасти до весны. При глубоком промерзании земли от посева отказываются.

Своевременная подготовка участка помогает защитить растения, деревья и садовые конструкции от зимних повреждений. От состояния сада в конце осени во многом зависит, насколько благополучно он перенесет холода и начнет новый сезон весной.

Ранее агроном Ефим Матвеев рассказал об опасности при спасении сада от снега.