Пастернак посевной, который многие дачники по привычке продолжают выращивать как пряную культуру, с 1 марта 2026 года официально признан опасным инвазивным растением на территории Сибирского федерального округа. Он вошёл в перечень видов, подлежащих обязательному уничтожению, говорится в документе Минприроды России от февраля 2026 года, выяснил aif.ru.

Для Сибирского федерального округа приказ Минприроды РФ № 77 от 13 февраля 2026 года утвердил десять видов инвазивных растений. В этот «чёрный список» наряду с борщевиком Сосновского, золотарником, клёном ясенелистным и недотрогой железконосной вошёл и пастернак посевной. Аналогичные перечни утверждены и на региональном уровне — например, в Бурятии, где пастернак также значится среди десяти агрессивных «чужаков», вытесняющих местную флору.

Ответственность за выявление и ликвидацию таких растений лежит на собственниках, арендаторах и пользователях земельных участков.

Штрафы за бездействие после официального предписания весьма ощутимы: для граждан (владельцев дач и частных домов) они составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, а для юридических организаций — от 400 до 700 тысяч рублей. При этом, как и в случае с другими инвазивными видами, штраф выписывают не за сам факт произрастания растения, а за невыполнение требования уполномоченного органа о его уничтожении.

Помимо агрессивного распространения, пастернак представляет и прямую угрозу здоровью. Его сок содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света вызывают фототоксическую реакцию. Это может привести к покраснению, волдырям и ожогам, причём жжение появляется не сразу, а спустя часы.



Толстый, сладковатый, напоминает репу

Пастернак посевной («Pastinaca sativa») — это двулетнее или многолетнее травянистое растение из семейства Зонтичные. В первый год жизни оно образует розетку листьев и мясистый корнеплод, а на второй год развивает прямостоячий, ребристый стебель высотой обычно от 40 до 120 см.



Корнеплод пастернака белый, толстый, сладковатый и приятно пахнущий. По форме он напоминает то репу, то морковь, а на разрезе имеет желтовато-серый или желтовато-бурый цвет.



Цветёт пастернак в летние месяцы, после чего образует мелкие округло-приплюснутые светло-коричневые семена. Внешне всё растение часто принимают за крупную дикую морковь или сельдерей.

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов ранее рассказал aif.ru, что садоводов не часто штрафуют за подобные нарушения.

«Инвазивных растений, которые теоретически можно обложить штрафами, несколько сотен. Насколько я знаю, за последние 40 лет ещё никого из дачников за инвазивные растения не оштрафовали. Тем не менее, тот же канадский золотарник, входящий в список инвазивных видов, довольно неприятное растение. Он широко распространился во многих других регионах страны, вытесняя другие растения. Это нарушает естественный баланс экосистемы», — подчеркнул председатель организации садоводов Андрей Туманов.

Федеральный закон № 294-ФЗ, который предписывает владельцам земельных участков, включая владельцев дачных участков, принимать меры по выявлению и уничтожению инвазивных видов, представляющих опасность, вступил в силу с 31 июля 2025 года.