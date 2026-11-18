Недотрога железконосная, которая известна своим эффектным внешним видом, высоким ростом и способностью «выстреливать» семенами на расстояние до пяти метров, с 1 марта 2026 года официально числится в ряду опасных инвазивных (чужеродных) растений.

Она вошла в региональные перечни видов, подлежащих обязательному уничтожению. Об этом говорится в документе Минприроды России от февраля 2026 года, выяснил aif.ru.

Отмечается, что за несоблюдение требований по борьбе с такими растениями штраф для граждан может достигать 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 700 тысяч рублей. Конкретный перечень растений утверждается не на федеральном уровне, а каждым регионом самостоятельно. Для примера, в 2026 году недотрога железконосная (железистая) официально признана опасным инвазивным видом и подлежит уничтожению почти во всех Федеральных округах, за исключением Южного и Северо-Кавказского.

Недотрога железконосная («Impatiens glandulifera») — это однолетнее травянистое растение, которое при благоприятных условиях способно очень быстро разрастаться, образуя плотные и высокие заросли.

В высоту оно обычно достигает от 0,5 до 2 метров, но в идеальных условиях может вырасти и до 3 метров. Стебель у растения прямостоячий, сильно ветвистый от основания, гладкий, полупрозрачный, сочный и полый внутри, с заметными утолщениями в узлах. Листья крупные, длиной от 5 до 18 см.

Главное украшение недотроги — её крупные, до 3–4 см, цветки неправильной (зигоморфной) формы со шпорцем. Окраска лепестков варьируется от белой и бледно-розовой до насыщенной лилово-фиолетовой и даже винно-красной. Цветёт это растение с конца мая или июня и вплоть до первых заморозков в октябре. После цветения образуются сочные продолговатые коробочки с семенами. При созревании створки коробочки раскрываются, и семена с силой разбрасываются в стороны на расстояние до 5 метров, из-за чего растение часто называют «недотрогой» — при малейшем прикосновении к спелому плоду происходит «выстрел» семенами.

Недотрога железистоносная Фото: Commons.wikimedia.org

Как сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов, на практике садоводов за такие нарушения штрафуют не так часто.

«Инвазивных растений, которые теоретически можно обложить штрафами, несколько сотен. Насколько я знаю, за последние 40 лет ещё никого из дачников за инвазивные растения не оштрафовали. Тем не менее, тот же канадский золотарник, входящий в список инвазивных видов, довольно неприятное растение. Он широко распространился по всей Московской области и во многих других регионах страны, вытесняя другие растения. Это растение изменяет биоценоз, нарушая естественный баланс экосистемы», — подчеркнул председатель организации садоводов Андрей Туманов.

Федеральный закон № 294-ФЗ от 31.07.2025 официально обязал владельцев всех земельных участков, включая дачников, выявлять и уничтожать опасные инвазивные виды.