Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова, известная зрителям по картине «Любовью надо дорожить», умерла на 93-м году жизни, следует из данных на портале «Кино-театр.ру».

Сообщается, что актриса скончалась 20 ноября. Причины ее смерти не указываются.

Асмолова родилась в городе Димитров Донецкой области Украинской ССР, окончила Днепропетровское театральное училище после чего некоторое время служила в Каменец-Подольском драматическом театре. Основную часть своей творческой карьеры (35 лет) Асмолова посвятила Государственному русскому драматическому театру имени М. Горького в Минске. Широкую известность она получила после выхода в 1959 году мелодрамы «Любовью надо дорожить», в которой она выступила в одной из основных ролей. Также она снялась в эпизоде в сериале «Атланты и кариатиды»

Известно, что в начале 1990-х годов Асмолова завершила карьеру и переехала в Израиль. После смерти сына Юрия она жила там в доме престарелых.

Ранее сообщалось о смерти советской и российской актрисы театра и кино Надежды Серой. Предварительно, причиной смерти 83-летней артистки стала тяжелая болезнь.