Советская и российская актриса театра и кино Надежда Серая умерла в возрасте 83 лет. Обстоятельства трагедии - в эксклюзивном материале aif.ru.

Актриса скончалась 22 ноября. Предварительно, причиной смерти стала тяжелая болезнь. В окружении артистки сообщили, что она попала в больницу еще в начале месяца.

«Надежда ушла от нас 22 ноября», - сообщил близкий к ее окружению человек.

Надежда Серая участвовала в разных проектах, среди которых «Мосгаз. Дело №8: Западня», «Ищейка-2», «Гражданин Лешка», «Глухарь», «Грозный» и другие.

Ее кинодебют состоялся в 1965 году в фильме «Рабочий посёлок». После этого в основном она снималась в эпизодах и ролях второго плана.

Ранее стало известно, что ушел из жизни в 84 года «граф Рошфор» Владимир Устинов.