Умершая советская и российская актриса Надежда Серая попала в больницу с одним диагнозом, а позже ей поставили другой, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Напомним, 83-летняя актриса скончалась 22 ноября. Предварительно, причиной смерти стала тяжелая болезнь. В окружении артистки сообщили, что она попала в больницу еще в начале месяца.

Надежда Серая участвовала в разных проектах, среди которых «Мосгаз. Дело №8: Западня», «Ищейка-2», «Гражданин Лешка», «Глухарь», «Грозный» и другие.

«Надежды не стало вчера, 22 ноября. В начале месяца она попала в больницу с одним диагнозом, а там уже поставили другой - страшный и скоротечный. Сам я сейчас нахожусь в Брянске. Очень жаль», - сказал он.

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