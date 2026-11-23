Российская актриса Надежда Серая после смерти мужа - актера Юрия Богатырева - отказалась от наследства в пользу его матери. Детали в эксклюзивном материале aif.ru.

Напомним, 83-летняя актриса скончалась 22 ноября. Предварительно, причиной смерти стала тяжелая болезнь. В окружении артистки сообщили, что она попала в больницу еще в начале месяца.

Надежда Серая участвовала в разных проектах, среди которых «Мосгаз. Дело №8: Западня», «Ищейка-2», «Гражданин Лешка», «Глухарь», «Грозный» и другие.

Серая дважды была в браке. Садальский отметил, что умерший ранее второй муж Надежды - актер Юрий Богатырев - очень любил актрису и ее дочь. После смерти Богатырева Надежда Серая отказалась от наследства в пользу его матери.

«Юра любил Надю и ее дочь Варю. Заботился и баловал», - отметил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Среди известных работ Богатырева фильмы «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Он скончался 2 февраля 1989 года в Москве на 42-м году жизни.

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