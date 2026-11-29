Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронов с 60-летием. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Евгению Миронову 29 ноября исполняется 60 лет. Глава государства назвал артиста талантливым и увлеченным человеком, который обогатил российский кинематограф и театр своими работами.

Президент добавил, что благодаря энергии и художественному вкусу Миронова Государственный театр наций радует зрителей яркими и интересными премьерами. Путин также отметил общественную, наставническую и просветительскую деятельность артиста и пожелал ему успехов, доброго здоровья и всего наилучшего.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, он является народным артистом РФ, а также лауреатом Государственной премии России.